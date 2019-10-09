البدري عن مستبعدي المنتخب : الجميع تحت أنظاري
الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 12:44 ص
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السيد على
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علق حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر علي الانتقادات اللتى تم توجييها له عقب اعلانه القائمة الأولى لمنتخب مصر.
وخص البدري عبر تصريحات تليفزيونية بقناة تايم سبورت، على الانتقاد الذي وجه له بشأن عدم ضمه الثنائى رمضان صبحى لاعب الأهلى ومصطفى محمد لاعب الزمالك.
وقال البدرى ان الثنائى فى حساباته، ولكنهما حاليا يتواجدان بين صفوف المنتخب الأولمبى، وحرص على تفضيل استمرارهما بين صفوف الأولمبى، وأكد أن جميع اللاعبين تحت أنظاره.
وعبر المدير الفني للفراعنة عن سعادته بالروح المتواجدة للاعبين فى المران الأول لهم تحت قيادته، مشدداً على امتلاكهم الرغبة فى النجاح وتحقيق طموحات الشعب المصرى.
ويستعد المنتخب لمباراة ودية أمام منتخب بتسوانا يوم 14 أكتوبر الحالى خلال التجمع المنعقد حاليا استعدادا للارتباطات الدولية القادمة.
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