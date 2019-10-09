البدري عن مستبعدي المنتخب : الجميع تحت أنظاري

وخص البدري عبر تصريحات تليفزيونية بقناة تايم سبورت، على الانتقاد الذي وجه له بشأن عدم ضمه الثنائى رمضان صبحى لاعب الأهلى ومصطفى محمد لاعب الزمالك.

وخص البدري عبر تصريحات تليفزيونية بقناة تايم سبورت، على الانتقاد الذي وجه له بشأن عدم ضمه الثنائى رمضان صبحى لاعب الأهلى ومصطفى محمد لاعب الزمالك.