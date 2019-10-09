دبلوماسي سابق: تركيا باتت في مواجهة مع المجتمع الدولي برمته (فيديو)
الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 02:51 ص
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داليا الحسين
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قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن هناك تحذيرات أمريكية واضحة لتركيا حال محاولتها استغلال الأزمة السورية والدخول للشمال السوري، والنيل من الجانب الكردي، مشيرا إلى أن الجانب السوري أكد على تصديه لأى تدخل على أراضيه.
وأضاف حجازي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر قناة "سي بي سي"، اليوم الثلاثاء، أن المجتمع الدولي الأن يتجه نحو قبول الحل السياسي في سوريا، مؤكدا أن إرادة المجتمع الدولي ستقف حائلًا ضد الأطماع التركية في شمال سوريا.
وأشار إلى أن الضغوط الدولية زادت على تركيا خلال الفترة الأخيرة؛ وذلك من خلال اتهام الولايات المتحدة الأمريكية النظام التركي بالإقدام على تصرفات تضر بأمن واستقرار المنطقة، موضحا أن تركيا باتت في مواجهة مع المجتمع الدولي برمته وليس فقط مع جيرانها الإقليميين في المنطقة العربية أو مع الولايات المتحدة.
وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق أن تركيا الآن في موقف محاصر على الساحة الدولية بحكم ما تمارسه من سياسات تضر بدول العالم، مردفا: "الدول التي تستخدم الإرهاب لتحقيق أغراض سياسية وتدعم الإرهابيين ماديًّا ولوجستيًّا وإعلاميًّا ستكون خارج سياق التاريخ".
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