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مسؤولة بالتعليم تكشف تفاصيل وفاة ولي أمر داخل مدرسة بالإسكندرية

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 01:15 ص
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مسؤولة بالتعليم تكشف تفاصيل وفاة ولي أمر داخل مدرسة بالإسكندرية
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هدى عبدالرازق
 
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كشفت صباح المكاوي، نقيب معلمي وسط الإسكندرية، تفاصيل واقعة وفاة ولي أمر داخل مدرسة "محرم بك" بعد مشاداته مع أحد المدرسين.

وأشارت "صباح مكاوي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أن ولي الأمر توجه إلى المدرسة صباح الثلاثاء أثناء طابور الصباح، ونشبت مشادة بينه وبين مدرس؛ لأنه عاقب ابنه من قبل، حيث تعدى ولي الأمر على المدرس أمام الجميع.

وأضاف أن ولي الأمر مزق ملابس المدرس، والمعلمين تدخلوا لتهدئة الوضع بين ولي الأمر وزميلهم، حيث ذهب المدرس إلى غرفة مديرة المدرسة، وولي الأمر ذهب إلى غرفة الأخصائية الاجتماعية، منوهة بأن المدرسين الذين كانوا مع ولي الأمر لتهدئته فوجئوا أن معالم الإعياء ظهرت عليه من دوخة، مسئول الأمن بالمدرسة بالإسعاف أكثر من 4 مرات.

وتابعت نقيب معلمي وسط الأسكندرية، أن ولي الأمر جاء المدرسة منفعلا بسبب ضرب المدرس لابنه، موضحة أن النيابة تحقق حاليا مع ابن المتوفي، وأهل المتوفي، ومع مديرة المدرسة، و3 مدرسين، لافتة إلى أن كل أقوال المدرسين لا تدين المعلم صاحب الواقعة.

ونوهت بأن المعلم صاحب الواقعة سيعرض على النيابة غدا، بعد صدور تقرير الطب الشرعي، وتفريغ الكاميرات إن وجدت، حيث أنه حاليا تحت التحفظ، مضيفة أن زوجة المتوفي قدمت اتهام رسمي للمدرس بالتسبب في قتل زوجها.
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