لو نمت بدري.. تعرف على أبرز ما فاتك في التوك شو أمس الثلاثاء

رقية جمال - هدى عبد الرازق - أمنية فوزي - كساب أحمد - داليا الحسين- نعيم يوسف





تناولت برامج "التوك شو" مساء الثلاثاء، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.





السيسي: يجب عدم تسييس قضايا اللاجئين والمتاجرة بآلامهم لتحقيق مكاسب ضيقة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضرورة عدم تسيس قضايا اللاجئين والمتاجرة بآلامهم أو استخدامهم كأدوات ضغط لتحقيق مكاسب ضيقة، مشددًا على أن التوصل لحل سياسي شامل في ليبيا لأنه هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار، مع ضرورة المعالجة الشاملة لجذور الأزمة الليبية، عبر الالتزام بتطبيق عناصر خطة الأمم المتحدة التي اعتمدها مجلس الأمن عام 2017.





السيسي: لا بديل عن استعادة الشعب الفلسطيني جميع حقوقه المشروعة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن القضية الفلسطينية لا تزال بوصلة القضايا في الشرق الأوسط، مشددًا على أنه لا بديل عن استعادة الشعب الفلسطيني جميع حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.





مستشار "النقد الدولي" السابق يكشف مفجأة عن سعر الدولار خلال الفترة المقبلة

توقع الدكتور فخري الفقي، مستشار صندوق النقد الدولي السابق أن ينخفض سعر الدولار تدريجيا حيث سيعكس القيمة الحقيقية له مقابل الجنيه المصري؛ وهذا يؤدي إلى خفض تكلفة الواردات، لافتًا إلى أن معظم الواردات مستلزمات إنتاج ومصانع وبالتالي تكلفة الإنتاج تقل.





أحمد موسى: قطر ضبطت 35 مواطنا للتعبير عن رأيهم في "تويتر".. "أين حقوق الشعب!" (فيديو)

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن ضبط جهاز أمن الدولة القطري على 35 شخصا، للتعبير عن رأيهم في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، موضحا أن المقبوض عليهم مجرد كتبوا تغريدات اعترضوا فيها على تركيز قناة الجزيرة الإرهابية على مصر بشكل كثيف.





تامر أمين ناعيًا طلعت زكريا: "مايغلاش على اللي خلقه.. ربنا استرد وديعته"

وأضاف: "ربنا استرد وديعته وما يغلاش على اللي خلقه، رغم أن فراقه صعب جدًا علينا، كل التعازي له، كان عمود الخيمة لأسرته ولأولاده وللكثير من أصحابه، سيرته الجميلة ستظل بيننا، وأعماله ستظل تفكرنا به كأحد عملاقة الكوميديا في مصر، واحد زي دا من الواجب أن نحزن عليه".





"التعليم": اختبارات نفسية للمعلمين الجدد بمستشفيات القوات المسلحة

وأوضح أن الوزارة ستنتقي بعناية شديدة أي معلم جديد سينضم إلى الوزارة، من أجل الاطمئنان على مستقبل الطلاب، مشيرًا إلى أن الوزارة ستقوم باختبارات نفسية للمعلمين الجدد في مستشفيات القوات المسلحة، للاطمئمان على نفسية المعلمين، وستقوم بالتحري بدقة عن أي معلم جديد.





رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية والتموين: الدولة تنتج يوميًا نصف مليار رغيف

وأشار إلى أن القح والزيت والسكر سلع استراتيجية، والوزارة تسعى لتأمين ما تحتاجه الدولة من سلع استراتيجية، موضحًا أنهم يقدمون مزيد من الدعم السلعي والنقدي المشروط، منوها بأن الدولة تنتج نصف مليار رغيف يوميًا، حيث يكلف إنتاج الرغيف الدولة نحو 60 قرش، والمواطن يحصل عليه بـ 5 قروش.





وكيل مجلس النواب: هناك تغيير وزاري قادم بلا شك.. "دي سُنة الحياة" (فيديو)

وأضاف وكيل مجلس النواب، أن هناك إهمال كبير للفلاح المصري في هذه الوزارة، متابعا: "أنه بالتأكيد وبلا شك سيكون هناك تعديل وزاري.. وده سنة الحياة".





أحد أبطال أكتوبر: "فيلم الممر جسد ما عايشناه بصورة حقيقية"

وأضاف "الفنجري"، أنه عايش ما حدث بفيلم الممر بنفسه بعد ضرب الطائرات الإسرائيلية للكتائب والطائرات المصرية على الأرض، متابعًا: "فيلم الممر جسد بصورة الحقيقية لما كنا فيه، إحنا كنا في جهنم"، لافتًا إلى أنه أصيب بغيبوبة وبشبه عمى مؤقت.





محمد الباز: الرئيس السيسي لديه شعبية لم يحظى بها أحد في تاريخ مصر