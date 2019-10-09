"تجار السيارات": الوقت الحالي هو الأفضل للشراء (فيديو)

قدم الإعلامي عمرو عبد الحميد، ببرنامجه "رأي عام" المذاع عبر فضائية "ten"، فقرة عن سوق السيارات، لمعرفة إلى أين تتجه بوصلة سوق السيارات، وهل تتغير فلسفة الشراء لدى المصريين.





قال عماد عبد المجيد، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن نسبة مبيعات السيارات في أشهر يناير وفبراير ومارس تكاد تكون قليلة جدًا، وارتفعت قليلا خلال شهر إبريل، بينما ارتفعت المبيعات بشكل ملحوظ اعتبارا من شهر مايو وحتى سبتمبر.





وأشار "عبد المجيد"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، إلى أن خفض نسبة فائدة البنوك ساهم في تحسن نسبة المبيعات، حيث عندما كانت نسبة فوائد البنوك تصل إلى 17% لم يكن هناك إقبال على الشراء.





ومن ناحيته قال عبد الرحمن حجازي، عضو رابطة تجار السيارات، خلال حواره بالبرنامج، إن كثير من التجار قللوا طلبيات السيارات بسبب ركود حركة الشراء منذ أول يناير، منوها بأن الطلب على شراء السيارات الآن موجود وأكثر من السابق بكثير، مؤكدا أن الوقت الحالي هو أفضل وقت للشراء.



