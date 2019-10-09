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ميسي يكشف إمكانية ذهاب نيمار في الصيف الماضي إلى ريال مدريد

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 12:16 ص
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ميسي يكشف إمكانية ذهاب نيمار في الصيف الماضي إلى ريال مدريد
ميسي ونيمار
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الفجر الرياضي
 
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أكد  الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب نادي برشلونة، أنه كان يتمنى انتقال نيمار الى الفريق الكتالوني مطلع الموسم الحالي لانه أعتاد على الأجواء في أسبانيا وقادر على تحمل الضغوطات في العملاق الإسباني. 


وقال ميسي في حوار مع محطة راديو كتالونيا: كنت اعتقد أنه إذا لم يأت نيمار إلى برشلونة في الصيف فسوف يذهب إلى ريال مدريد. وأن فلورنتينو ومدريد سيفعلان شيئًا ما لجلبه .

وأضاف: لقد قال ذلك بنفسه، إنه يريد التغيير والرحيل عن باريس، وفكرت أن فلورنتينو بيريز وريال مدريد سيقومون بأي شيء من أجل التوقيع معه.

يذكر البرازيلي نيمار دا سيلفا  كان على وشك الرحيل من صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وشهدت فنرة انتقالات مفاوضات كثيرة لعودته مرة أخرى لصفوف نادي برشلونة.
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