حالة الطقس اليوم الأربعاء 9/10/2019 في مصر والعواصم العربية والأجنبية
الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 12:45 ص
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حالة الطقس اليوم الأربعاء 9/10/2019 في مصر
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الأربعاء 9 أكتوبر 2019، وتوقع خبراء الأرصاد أن حالة الطقس اليوم معتدل على السواحل الشرقية مائل للحرارة على السواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.
وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على السواحل الغربية والقاهرة وجنوب سيناء ومناطق من شمال الصعيد، وتنشط على البحر الأحمر وخليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
وأوضح خبراء الأرصاد وفق الموقع الرسمي للهيئة العامة للأرصاد الجوية أنّه بالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.
درجات الحرارة اليوم الأربعاء 9/10/2019 في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية
|المدينة
|الصغرى
|العظمى
|القاهرة
|23
|33
|شبين الكوم
|23
|33
|طنطا
|22
|32
|دمنهور
|21
|32
|الإسكندرية
|21
|30
|بلطيم
|20
|31
|مطروح
|21
|31
|السلوم
|20
|32
|سيوة
|23
|36
|بورسعيد
|23
|29
|دمياط
|23
|30
|الزقازيق
|23
|33
|الإسماعيلية
|20
|33
|السويس
|22
|33
|العريش
|19
|29
|رفح
|19
|28
|رأس سدر
|24
|33
|نخل
|14
|31
|نويبع
|23
|33
|طابا
|22
|31
|كاترين
|17
|30
|الطور
|23
|33
|شرم الشيخ
|26
|35
|الغردقة
|26
|36
|مرسى علم
|25
|36
|الفيوم
|24
|36
|بني سويف
|22
|36
|المنيا
|22
|38
|أسيوط
|22
|38
|سوهاج
|23
|38
|قنا
|24
|40
|الأقصر
|26
|42
|أسوان
|26
|43
|أبو سمبل
|27
|43
|الوادي الجديد
|25
|42
|شلاتين
|27
|38
|أبو رماد
|26
|37
|حلايب
|27
|36
|رأس حدربة
|27
|34
درجات الحرارة اليوم الأربعاء 9/10/2019 في العواصم وبعض المدن العربية
|المدينة
|الصغرى
|العظمى
|مكة المكرمة
|28
|41
|المدينة المنورة
|26
|40
|الرياض
|24
|37
|المنامة
|30
|35
|أبوظبي
|29
|37
|الدوحة
|29
|36
|الكويت
|24
|40
|دمشق
|12
|33
|بيروت
|24
|29
|عمان
|15
|31
|القدس
|16
|26
|غزة
|20
|28
|بغداد
|24
|41
|مسقط
|28
|32
|صنعاء
|10
|22
|الخرطوم
|27
|40
|طرابلس
|20
|25
|تونس
|19
|25
|الجزائر
|16
|25
|الرباط
|14
|26
|نواكشوط
|26
|33
درجات الحرارة اليوم الأربعاء 9/10/2019 في العواصم الأجنبية
|المدينة
|الصغرى
|العظمى
|بكين
|11
|22
|كوالالمبور
|23
|32
|طوكيو
|16
|24
|أثينا
|15
|23
|روما
|14
|24
|باريس
|10
|15
|مدريد
|13
|29
|برلين
|09
|14
|لندن
|11
|15
|مونتريال
|06
|15
|موسكو
|04
|07
|نيويورك
|11
|14
|واشنطن
|13
|18
بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية بحالة الطقس اليوم الأربعاء 9 أكتوبر 2019 ودرجات الحرارة في مصر والمدن والعواصم العربية والأجنبية
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