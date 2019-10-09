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حالة الطقس اليوم الأربعاء 9/10/2019 في مصر والعواصم العربية والأجنبية

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 12:45 ص
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حالة الطقس اليوم الأربعاء 9/10/2019 في مصر والعواصم العربية والأجنبية
الطقس
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حالة الطقس اليوم الأربعاء 9/10/2019 في مصر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الأربعاء 9 أكتوبر 2019، وتوقع خبراء الأرصاد أن حالة الطقس اليوم معتدل على السواحل الشرقية مائل للحرارة على السواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على السواحل الغربية والقاهرة وجنوب سيناء ومناطق من شمال الصعيد، وتنشط على البحر الأحمر وخليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وأوضح خبراء الأرصاد وفق الموقع الرسمي للهيئة العامة للأرصاد الجوية أنّه بالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 9/10/2019 في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية

المدينةالصغرىالعظمى
القاهرة23 33
شبين الكوم23 33
طنطا22 32
دمنهور21 32
الإسكندرية21 30
بلطيم20 31
مطروح21 31
السلوم20 32
سيوة23 36
بورسعيد23 29
دمياط23 30
الزقازيق23 33
الإسماعيلية20 33
السويس22 33
العريش19 29
رفح19 28
رأس سدر24 33
نخل14 31
نويبع23 33
طابا22 31
كاترين17 30
الطور23 33
شرم الشيخ26 35
الغردقة26 36
مرسى علم25 36
الفيوم24 36
بني سويف22 36
المنيا22 38
أسيوط22 38
سوهاج23 38
قنا24 40
الأقصر26 42
أسوان26 43
أبو سمبل27 43
الوادي الجديد25 42
شلاتين27 38
أبو رماد26 37
حلايب27 36
رأس حدربة27 34

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 9/10/2019 في العواصم وبعض المدن العربية

المدينةالصغرىالعظمى
مكة المكرمة28 41
المدينة المنورة26 40
الرياض24 37
المنامة30 35
أبوظبي29 37
الدوحة29 36
الكويت24 40
دمشق12 33
بيروت24 29
عمان15 31
القدس16 26
غزة20 28
بغداد24 41
مسقط28 32
صنعاء10 22
الخرطوم27 40
طرابلس20 25
تونس19 25
الجزائر16 25
الرباط14 26
نواكشوط26 33

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 9/10/2019 في العواصم الأجنبية

المدينةالصغرىالعظمى
بكين1122
كوالالمبور2332
طوكيو1624
أثينا1523
روما1424
باريس1015
مدريد1329
برلين0914
لندن1115
مونتريال0615
موسكو0407
نيويورك1114
واشنطن1318

بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية بحالة الطقس اليوم الأربعاء 9 أكتوبر 2019 ودرجات الحرارة في مصر والمدن والعواصم العربية والأجنبية

حالة الطقس اليوم الأربعاء 9/10/2019 في مصر والعواصم العربية والأجنبية
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