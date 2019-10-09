حالة الطقس اليوم الأربعاء 9/10/2019 في مصر والعواصم العربية والأجنبية

حالة الطقس اليوم الأربعاء 9/10/2019 في مصر





أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الأربعاء 9 أكتوبر 2019، وتوقع خبراء الأرصاد أن حالة الطقس اليوم معتدل على السواحل الشرقية مائل للحرارة على السواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.





وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على السواحل الغربية والقاهرة وجنوب سيناء ومناطق من شمال الصعيد، وتنشط على البحر الأحمر وخليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.





وأوضح خبراء الأرصاد وفق الموقع الرسمي للهيئة العامة للأرصاد الجوية أنّه بالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.





درجات الحرارة اليوم الأربعاء 9/10/2019 في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية





المدينة الصغرى العظمى القاهرة 23 33 شبين الكوم 23 33 طنطا 22 32 دمنهور 21 32 الإسكندرية 21 30 بلطيم 20 31 مطروح 21 31 السلوم 20 32 سيوة 23 36 بورسعيد 23 29 دمياط 23 30 الزقازيق 23 33 الإسماعيلية 20 33 السويس 22 33 العريش 19 29 رفح 19 28 رأس سدر 24 33 نخل 14 31 نويبع 23 33 طابا 22 31 كاترين 17 30 الطور 23 33 شرم الشيخ 26 35 الغردقة 26 36 مرسى علم 25 36 الفيوم 24 36 بني سويف 22 36 المنيا 22 38 أسيوط 22 38 سوهاج 23 38 قنا 24 40 الأقصر 26 42 أسوان 26 43 أبو سمبل 27 43 الوادي الجديد 25 42 شلاتين 27 38 أبو رماد 26 37 حلايب 27 36 رأس حدربة 27 34

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 9/10/2019 في العواصم وبعض المدن العربية





المدينة الصغرى العظمى مكة المكرمة 28 41 المدينة المنورة 26 40 الرياض 24 37 المنامة 30 35 أبوظبي 29 37 الدوحة 29 36 الكويت 24 40 دمشق 12 33 بيروت 24 29 عمان 15 31 القدس 16 26 غزة 20 28 بغداد 24 41 مسقط 28 32 صنعاء 10 22 الخرطوم 27 40 طرابلس 20 25 تونس 19 25 الجزائر 16 25 الرباط 14 26 نواكشوط 26 33

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 9/10/2019 في العواصم الأجنبية





المدينة الصغرى العظمى بكين 11 22 كوالالمبور 23 32 طوكيو 16 24 أثينا 15 23 روما 14 24 باريس 10 15 مدريد 13 29 برلين 09 14 لندن 11 15 مونتريال 06 15 موسكو 04 07 نيويورك 11 14 واشنطن 13 18

بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية بحالة الطقس اليوم الأربعاء 9 أكتوبر 2019 ودرجات الحرارة في مصر والمدن والعواصم العربية والأجنبية



