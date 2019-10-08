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اتحاد الكرة يرفض تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 11:48 م
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اتحاد الكرة يرفض تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك
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محمد جمال
 
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رفض الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى ورئيس لجنة المسابقات حسام الزناتى تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والمقرر لها يوم 19 أكتوبر الجاري ضمن مباريات الجولة الرابعه من بطولة الدورى المصري.


وتتمسك لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم بالجدول الذى تم إعلانه للدور الأول وعدم تأجيل أى مباراة، من أجل إنهاء الدوري في موعده.


وكان نادى الزمالك قد طلب تأجيل اللقاء بسبب مباراته أمام جينيراسيون فوت السنغالى فى إياب دور ال 32 من بطولة دورى أبطال إفريقيا والذى قرر الاتحاد الإفريقي "كاف" إعادتها.


وكانت الحهات الإمنية قد طلبت من الاتحاد المصري لكرة القدم نقل لقاء القمة بين الأهلي والزمالك لملعب برج العرب بالأسكندرية بدلاً من إقامتها علي ستاد القاهرة الدولى.

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