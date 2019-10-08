أوديجارد: لدي اتصال دائم مع ريال مدريد.. ومواجهة إسبانيا لا تقلقني
الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 11:44 م
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عمر عبدالعزيز
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أكد النجم الدولي النرويجي الشاب، مارتن أوديجارد، لاعب ريال مدريد الإسباني، والمعار لمدة موسمين، لفريق ريال سوسيداد، أن لدي اتصال مع النادي الأبيض الملكي .
وقال أوديجار خلال تصريحات صحفية: "لدي اتصال دائم مع ريال مدريد، أحيانًا يكتبون لي ويخبرونني كيف يرونني، لقد هنأوني وأشادوا ببدايتي الجيدة في الدوري وأخبروني أنهم سعداء بي".
وأضاف النجم المتألق بقوله: "اعارتي لعامين في نادي ريال سوسيداد ؟ الفكرة هي احترام هذا النادي ، أنا سعيد في الفريق لذلك أريد أن أستمر حتى ينتهي العامين هنا".
وواصل أوديجارد عن مواجهة منتخب بلاده، النرويج، لمنتحب إسبانيا قائلاً: "لا أعتقد أنهم قلقون مني، سوف يلعبون بطريقتهم ولن يتأثروا بالخصم ولا أعتقد أنهم يفكرون بي".
واختتم بالحديث عن مواجهة سيرخيو راموس، قائد ونجم دفاع لاروخا: "من الجيد دائمًا اللعب ضد لاعبين جيدين مثله ، ستكون المباراة مميزة لذلك".
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