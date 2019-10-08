أوديجارد: لدي اتصال دائم مع ريال مدريد.. ومواجهة إسبانيا لا تقلقني

أكد النجم الدولي النرويجي الشاب، مارتن أوديجارد، لاعب ريال مدريد الإسباني، والمعار لمدة موسمين، لفريق ريال سوسيداد، أن لدي اتصال مع النادي الأبيض الملكي .





وقال أوديجار خلال تصريحات صحفية: "لدي اتصال دائم مع ريال مدريد، أحيانًا يكتبون لي ويخبرونني كيف يرونني، لقد هنأوني وأشادوا ببدايتي الجيدة في الدوري وأخبروني أنهم سعداء بي".





وأضاف النجم المتألق بقوله: "اعارتي لعامين في نادي ريال سوسيداد ؟ الفكرة هي احترام هذا النادي ، أنا سعيد في الفريق لذلك أريد أن أستمر حتى ينتهي العامين هنا".





وواصل أوديجارد عن مواجهة منتخب بلاده، النرويج، لمنتحب إسبانيا قائلاً: "لا أعتقد أنهم قلقون مني، سوف يلعبون بطريقتهم ولن يتأثروا بالخصم ولا أعتقد أنهم يفكرون بي".



