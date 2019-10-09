اسعار الذهب اليوم الأربعاء 9/10/2019.. والمعدن الأصفر يخالف التوجه العالمي في مصر
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
|
الوحدة
|
سعر الذهب بالجنيه المصري
|
عيار 24
|
779 إلى 782
|
عيار 22
|
714 إلى 717
|
عيار 21
|
685 إلى 686
|
عيار 18
|
585 إلى 586
|
عيار 14
|
455 إلى 456
|
عيار 12
|
390 إلى 391
|
الاونصة
|
24.240 إلى 24.311
|
الجنيه الذهب
|
5,456 إلى 5,472
|
الكيلو
|
779.429 إلى 781.714
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
|
الوحدة
|
جنيه مصرى
|
دولار أمريكى
|
اسعار الذهب عيار 24
|
788.14جنيه
|
48.43$
|
سعر الذهب عيار 22
|
723.14جنيه
|
44.40$
|
اسعار الذهب عيار 21
|
690.28جنيه
|
42.38$
|
اسعار الذهب عيار 18
|
591.67جنيه
|
36.32$
|
سعر الذهب عيار 14
|
460.18جنيه
|
28.25$
|
سعر الذهب عيار 12
|
394.44جنيه
|
24.22 $
|
سعر الذهب عيار 9
|
295.83جنيه
|
18.16 $
|
اسعار أوقية الذهب
|
24,534 جنيه
|
1,506 $
|
اسعار جنيه الذهب
|
5,522 جنيه
|
339.02 $
|
اسعار كيلو الذهب
|
788,876 جنيه
|
48,431 $
متوسط سعر الذهب فى الأيام
السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
|
اليوم
|
عيار 24
|
عيار 21
|
عيار 18
|
عيار 14
|
عيار 12
|
8 أكتوبر
|
788.88
|
690.28
|
591.67
|
460.18
|
394.44
|
7 أكتوبر
|
782.70
|
684.88
|
587.03
|
456.58
|
391.35
|
6 أكتوبر
|
789.09
|
690.47
|
591.82
|
460.30
|
394.54
|
5 أكتوبر
|
789.09
|
690.47
|
591.82
|
460.30
|
394.54
|
4 أكتوبر
|
789.13
|
690.50
|
591.86
|
460.33
|
394.56
|
3 أكتوبر
|
789.61
|
690.93
|
592.22
|
460.61
|
394.81
|
2 أكتوبر
|
788.28
|
689.76
|
591.22
|
459.14
|
394.14
|
1 أكتوبر
|
775.53
|
678.61
|
581.66
|
452.40
|
387.77
|
30 سبتمبر
|
770.90
|
674.56
|
578.19
|
449.70
|
358.45
|
29 سبتمبر
|
785.08
|
686.96
|
588.82
|
457.97
|
392.54
اسعار الذهب عالميًا:
تراجعت اسعار الذهب بنهاية التعاملات أمس الثلاثاء، بعد جلسه متقلبة حاول فيها التعافي ليصل لحاجز 1500 دولار للاوقية ويعاود الهبوط بعدها بضغط من ارتفاع سعر الدولار.
وتراجع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 0.03 بالمائة أو ما يعادل 50 سنتاً عند 1503.90 دولار للأوقية.
وارتفع سعر التسليم الفوري للذهب بحلول الساعة 5:50 مساءً بتوقيت جرينتش، بنحو 0.4 بالمائة مُسجلاً 1499.98 دولار للأوقية، بالتزامع مع ارتفاع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة إلى 99.166 بعد أن سجل مستوى 98.848 في وقت سابق من التعاملات.
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