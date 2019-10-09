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اسعار الذهب اليوم الأربعاء 9/10/2019.. والمعدن الأصفر يخالف التوجه العالمي في مصر

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 12:15 ص
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اسعار الذهب اليوم الأربعاء 9/10/2019.. والمعدن الأصفر يخالف التوجه العالمي في مصر
اسعار الذهب
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الفجر الاقتصادي
 
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اسعار الذهب اليوم 
عادت اسعار الذهب لحالة التذبذب فى محاولة لتعويض سلسلة الخسائر الأخيرة ليصعد فى مستهل التعاملات اليوم الأربعاء 9-10-2019، بنحو 5 جنيهات مع توقعات أن تستمر حالة التذبذب خلال التعاملات خاصة مع تراجع البورصة العالمية للذهب بنهاية التعاملات أمس الثلاثاء، لتصبح اسعار الذهب للأعيرة المختلفة على النحو التالي:

اسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء

عيار 18 سجل  591.67 جنيها للجرام.

سعر عيار 21 ما قيمته 690.28 جنيها للجرام.
 
سجل عيار 24 ما قيمته 788.14 جنيها للجرام.
 
الجنيه الذهب 5,522  جنيها.

اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة 
انخفض سعر جرام الذهب ليبلغ سعر الذهب عيار 18 ليسجل   591.67 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر690.28 جنيهًا للجرام،  والذهب عيار  24 سعر  788.14  جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,522 جنيه.

اسعار الذهب الأن

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

779 إلى 782

عيار 22 

714 إلى 717

عيار 21

685 إلى 686

عيار 18

585 إلى 586

عيار 14

455 إلى 456

عيار 12

390 إلى 391

الاونصة

24.240 إلى 24.311

الجنيه الذهب

5,456 إلى 5,472

الكيلو

779.429 إلى 781.714

 

 

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

 788.14جنيه      

 48.43$

سعر الذهب عيار 22

 723.14جنيه

 44.40$

اسعار الذهب عيار 21

690.28جنيه       

42.38$

اسعار الذهب عيار 18

 591.67جنيه

36.32$

سعر الذهب عيار 14

460.18جنيه

28.25$

سعر الذهب عيار 12

394.44جنيه

24.22 $

سعر الذهب عيار 9

295.83جنيه

18.16 $

اسعار أوقية الذهب

24,534 جنيه

1,506 $

اسعار جنيه الذهب

5,522 جنيه

339.02 $

اسعار كيلو الذهب

788,876 جنيه

48,431 $

 

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى     

اليوم

عيار 24 

عيار 21 

عيار 18

عيار 14

عيار 12

 

8 أكتوبر

788.88

690.28

591.67

460.18

394.44

7 أكتوبر

782.70

684.88

587.03

456.58

391.35

6 أكتوبر

789.09

690.47

591.82

460.30

394.54

5 أكتوبر

789.09

690.47

591.82

460.30

394.54

4 أكتوبر

789.13

690.50

591.86

460.33

394.56

3 أكتوبر

789.61

690.93

592.22

460.61

394.81

2 أكتوبر

788.28

689.76

591.22

459.14

394.14

1 أكتوبر

775.53

678.61

581.66

452.40

387.77

30 سبتمبر

770.90

674.56

578.19

449.70

358.45

29 سبتمبر

785.08

686.96

588.82

457.97

392.54

 

اسعار الذهب عالميًا:

تراجعت اسعار الذهب بنهاية التعاملات أمس الثلاثاء، بعد جلسه متقلبة حاول فيها التعافي ليصل لحاجز 1500 دولار للاوقية ويعاود الهبوط بعدها بضغط من ارتفاع سعر الدولار.

وتراجع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 0.03 بالمائة أو ما يعادل 50 سنتاً عند 1503.90 دولار للأوقية.

وارتفع سعر التسليم الفوري للذهب  بحلول الساعة 5:50 مساءً بتوقيت جرينتش،  بنحو 0.4 بالمائة مُسجلاً 1499.98 دولار للأوقية، بالتزامع مع ارتفاع  مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة إلى 99.166 بعد أن سجل مستوى 98.848 في وقت سابق من التعاملات.


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