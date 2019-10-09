اسعار الذهب اليوم الأربعاء 9/10/2019.. والمعدن الأصفر يخالف التوجه العالمي في مصر

اسعار الذهب اليوم

عادت اسعار الذهب لحالة التذبذب فى محاولة لتعويض سلسلة الخسائر الأخيرة ليصعد فى مستهل التعاملات اليوم الأربعاء 9-10-2019، بنحو 5 جنيهات مع توقعات أن تستمر حالة التذبذب خلال التعاملات خاصة مع تراجع البورصة العالمية للذهب بنهاية التعاملات أمس الثلاثاء، لتصبح اسعار الذهب للأعيرة المختلفة على النحو التالي:

اسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء

عيار 18 سجل 591.67 جنيها للجرام.

سعر عيار 21 ما قيمته 690.28 جنيها للجرام.

سجل عيار 24 ما قيمته 788.14 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب 5,522 جنيها.

اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة

انخفض سعر جرام الذهب ليبلغ سعر الذهب عيار 18 ليسجل 591.67 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 690.28 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 788.14 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,522 جنيه.

اسعار الذهب الأن

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 779 إلى 782 عيار 22 714 إلى 717 عيار 21 685 إلى 686 عيار 18 585 إلى 586 عيار 14 455 إلى 456 عيار 12 390 إلى 391 الاونصة 24.240 إلى 24.311 الجنيه الذهب 5,456 إلى 5,472 الكيلو 779.429 إلى 781.714

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 788.14جنيه 48.43$ سعر الذهب عيار 22 723.14جنيه 44.40$ اسعار الذهب عيار 21 690.28جنيه 42.38$ اسعار الذهب عيار 18 591.67جنيه 36.32$ سعر الذهب عيار 14 460.18جنيه 28.25$ سعر الذهب عيار 12 394.44جنيه 24.22 $ سعر الذهب عيار 9 295.83جنيه 18.16 $ اسعار أوقية الذهب 24,534 جنيه 1,506 $ اسعار جنيه الذهب 5,522 جنيه 339.02 $ اسعار كيلو الذهب 788,876 جنيه 48,431 $

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12 8 أكتوبر 788.88 690.28 591.67 460.18 394.44 7 أكتوبر 782.70 684.88 587.03 456.58 391.35 6 أكتوبر 789.09 690.47 591.82 460.30 394.54 5 أكتوبر 789.09 690.47 591.82 460.30 394.54 4 أكتوبر 789.13 690.50 591.86 460.33 394.56 3 أكتوبر 789.61 690.93 592.22 460.61 394.81 2 أكتوبر 788.28 689.76 591.22 459.14 394.14 1 أكتوبر 775.53 678.61 581.66 452.40 387.77 30 سبتمبر 770.90 674.56 578.19 449.70 358.45 29 سبتمبر 785.08 686.96 588.82 457.97 392.54

اسعار الذهب عالميًا:

تراجعت اسعار الذهب بنهاية التعاملات أمس الثلاثاء، بعد جلسه متقلبة حاول فيها التعافي ليصل لحاجز 1500 دولار للاوقية ويعاود الهبوط بعدها بضغط من ارتفاع سعر الدولار.

وتراجع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 0.03 بالمائة أو ما يعادل 50 سنتاً عند 1503.90 دولار للأوقية.

وارتفع سعر التسليم الفوري للذهب بحلول الساعة 5:50 مساءً بتوقيت جرينتش، بنحو 0.4 بالمائة مُسجلاً 1499.98 دولار للأوقية، بالتزامع مع ارتفاع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة إلى 99.166 بعد أن سجل مستوى 98.848 في وقت سابق من التعاملات.



