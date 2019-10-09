متحدث جامعة الأزهر يكشف السبب الحقيقي وراء وفاة طالب بالمدينة (فيديو)
الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 03:30 ص
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كشف الدكتور أحمد زارع، المتحدث باسم جامعة الأزهر، زيف كذب ما تروجه فضائية الجزيرة القطرية، حول وفاة أحد الطلاب بالمدينة الجماعية نتيجة الإهمال.
وقال "زارع"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، إن ما تقوم به فضائية الجزيرة من إثارة الفتن، والترويج للأكاذيب ليس شيئًا جديدًا عليها، موضحًا أن وفاة الطالب كانت طبيعية، وعندما أصيب بحالة إعياء شديد، جاء إليه الطبيب بعد 6 دقائق فقط، وبعدما كشف الطبيب عليه، قام باستدعاء طبيب آخر مختص بأمراض القلب، ولكن الطالب فارق الحياة، قبل أن يقوم طبيب القلب بأي إجراء.
وتابع أن الطالب نقل إلى المستشفى الجامعي الخاصة بالأزهر، وتواجد رئيس الجامعة وكبار رجال الجامعة منذ الصباح الباكر، وعندما قامت النيابة بالتحقيق أكدت أن الوفاة طبيعية، ولا توجد أي شبهة جنائية على الإطلاق أو إهمال كما روجت فضائية "الجزيرة".
وأشار إلى أن الجزيرة تعتمد على بعض المصادر من الطلاب المتأخونين الذين يروجون الأكاذيب، ويعملون على إثارة الفتن، لكن الحمد لله الأمور واضحة، ولا توجد أي شبهة حول وفاة الطالب.
من جانبه قال الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج "حضرة المواطن"، إن قناة الجزيرة شديدة الانحطاط ولا يؤخذ على كلامها، ولا يجب أن نعطيها أي مساحة، معقبًا: "قناة الجزيرة وأخواتها تدار من قبل الموساد الإسرائيلي، وتعمل على إثارة الفتنة".
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