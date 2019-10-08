المملكة تعلن استضافة أول دورة دولية لكرة المضرب في ديسمبر

أعلنت المملكة العربية السعودية استضافتها في ديسمبر المقبل أول دورة دولية لكرة المضرب، وخصصت لها جوائز بقيمة ثلاثة ملايين دولار، ومن المقرر إقامتها في مدينة الدرعية، على مشارف العاصمة الرياض.

وأعلن الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل آل سعود، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة السعودية، في بيان، أن "استضافة دورة دولية عالمية في كرة المضرب للمرة الأولى هي لحظة هامة أخرى للسعودية. وأن كأس الدرعية للتنس ستستضيف أبرز وأفضل لاعبي كرة المضرب في العالم".





وأشار إلى أن "هدفنا واضح وهو أن نساهم بتحقيق أهداف القطاع الرياضي التي تم تحديدها في رؤية المملكة 2030، لتصبح المملكة وجهة رئيسة للسياح الرياضيين حول العالم، من خلال استضافة أبرز الأحداث الكبرى وبمختلف الرياضات".





وتأكدت حتى الآن مشاركة أربعة لاعبين في هذه الدورة الاستعراضية التي تستمر ثلاثة أيام من 12 حتى 14 ديسمبر المقبل، هم السويسري ستانيسلاف فافرينكا، الفائز بثلاثة ألقاب في بطولات الغراند سلام، الصاعد بقوة الروسي دانييل مدفيديف، الإيطالي فابيو فونييني والبلجيكي دافيد غوفان، على أن يعلن لاحقا عن أسماء اللاعبين الأربعة الآخرين. وستقام الدورة الاستعراضية في الدرعية التي تضم حي الطريف، الموقع المدرج على قائمة التراث العالمي لليونيسكو، على مشارف العاصمة الرياض. وتأتي خطوة إقامة "كأس الدرعية للتنس" ضمن إطار خطة النهضة الرياضية في السعودية، وقبل استضافتها للمرة الأولى في تاريخها رالي داكار الصحراوي في يناير 2020. وتتحضر الدرعية في 22 نوفمبر لكي تستقبل للعام الثاني على التوالي الجولة الافتتاحية من بطولة العالم للفورمولا إي المخصصة للسيارات الكهربائية 100%. كما ستستضيف في 7 ديسمبر منازلة الثأر في الوزن الثقيل بين الملاكمين البريطاني أنطوني جوشوا ومنافسه الأمريكي من أصل مكسيكي أندي رويز، بعد ستة أشهر من الخسارة المفاجئة لجوشوا في نيويورك بالضربة القاضية خلال الجولة السابعة.



