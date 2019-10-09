طفلة تتعرض للتنمر بمدرسة في الإسكندرية بسبب وظيفة والدها.. ومحاميها يكشف الواقعة (فيديو)

قال المحامي ياسر عبد الحفيظ، محامي الطفلة روان ضحية التنمر في إحدى مدارس محافظة الإسكندرية، أن التحقيقات في واقعة التنمر بروان بسبب وظيفة والدها "حارس عقار"، والتي أدت إلى إصابتها بشلل في العصب السابع في النيابة حاليا.





وأشار "عبد الحفيظ"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، إلى أن وكيل النائب العام فتح تحقيق في الواقعة، ومهتم بالقضية، حيث تم سماع أقوال روان، ووالدها، وهم في انتظار التقرير الطبي لعرضه على وكيل النائب العام.





وأضاف أنه لم يتم استدعاء والدة الطفلة التي أهانت روان واعتدت عليها في المدرسة، موضحا أنهم التقوا مع مدير مدرسة روان أمس، وتحدثوا معه، وقال: "إن الاخصائية سمعت والدة شهد وهي تسخر من روان وتقول لها أنتي أبوكي بواب".



