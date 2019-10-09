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محمد إيهاب: أدرس المشاركة تحت راية العلم الأوليمبي في طوكيو

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 08:37 ص
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محمد إيهاب: أدرس المشاركة تحت راية العلم الأوليمبي في طوكيو
محمد إيهاب
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ريهام عبد المحسن
 
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صرح محمد إيهاب بطل مصر في رفع الأثقال بأنه سيجتمع بأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لبحث إمكانية مشاركته في أولمبياد طوكيو تحت راية العلم الأوليمبي. 



وقال إيهاب في تصريحات هاتفية لفضائية ام بي سي مصر : "سأجتمع مع وزير الشباب والرياضة من أجل بحث أزمة تجميد اتحاد رفع الأثقال وبحث إمكانية المشاركة في أولمبياد طوكيو العام المقبل تحت راية العلم الأوليمبي".


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