محمد إيهاب: أدرس المشاركة تحت راية العلم الأوليمبي في طوكيو



وقال إيهاب في تصريحات هاتفية لفضائية ام بي سي مصر : "سأجتمع مع وزير الشباب والرياضة من أجل بحث أزمة تجميد اتحاد رفع الأثقال وبحث إمكانية المشاركة في أولمبياد طوكيو العام المقبل تحت راية العلم الأوليمبي".