شطه: الفرق المصرية غير ملزمة بخوض مبارياتها الأفريقية في القاهرة



وقال شطة في تصريحات هاتفية لفضائية ام بي سي مصر :"الكاف لا يستطيع إلزام جميع الفرق المصرية غير ملزمة بخوض مبارياتها الأفريقية في القاهرة لأن فريق مثل الاتحاد السكندري يجب أن يخوض مبارياته في الأسكندرية".



واختتم شطه تصريحاته قائلاً :"مازال جينيراسيون السنغالي ينتظر وصول القرار بشأن إقامة المباراة مع الزمالك من الكاف رسمياً وإذا لم يوافق الفريق السنغالي على إقامة المباراة فإنه يعتبر منسحبا وبالتالي يفوز الزمالك".

صرح عبد المنعم شطه عضو اتحاد الكرة الأفريقي السابق بأن الفرق المصرية غير ملزمة بخوض جميع مبارياتها الأفريقية في القاهرة.