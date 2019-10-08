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شطه: الفرق المصرية غير ملزمة بخوض مبارياتها الأفريقية في القاهرة

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 11:39 م
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شطه: الفرق المصرية غير ملزمة بخوض مبارياتها الأفريقية في القاهرة
شطة
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ريهام عبد المحسن
 
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صرح عبد المنعم شطه عضو اتحاد الكرة الأفريقي السابق بأن الفرق المصرية غير ملزمة بخوض جميع مبارياتها الأفريقية في القاهرة.

وقال شطة في تصريحات هاتفية لفضائية ام بي سي مصر :"الكاف لا يستطيع إلزام جميع الفرق المصرية غير ملزمة بخوض مبارياتها الأفريقية في القاهرة لأن فريق مثل الاتحاد السكندري يجب أن يخوض مبارياته في الأسكندرية".

واختتم شطه تصريحاته قائلاً :"مازال جينيراسيون السنغالي ينتظر وصول القرار بشأن إقامة المباراة مع الزمالك من الكاف رسمياً وإذا لم يوافق الفريق السنغالي على إقامة المباراة فإنه يعتبر منسحبا وبالتالي يفوز الزمالك".
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