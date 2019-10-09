شاهد.. لقطات من حرب أكتوبر أبكت إبراهيم حجازي على الهواء

دخل الإعلامي إبراهيم حجازي، في لحظة تأثر على الهواء أثناء مشاهدة لقطات من انتصار أكتوبر العظيم، مشيرا إلى أنه كان أحد الجنود في هذا النصر العظيم.





وقال "حجازي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج مساء dmc، المذاع على قناة dmc، مساء الثلاثاء: "اللي معيشني لحد النهاردة أن أنا حاسس أن الحرب كانت إمبارح، ومازلنا في المعركة"، مشيرا إلى أن حرب أكتوبر 1973 بدأت يوم 9 يونيو في الهزيمة.





وأضاف الإعلامي أن لمصر شعب قوي وأثناء حالة الحزن التي انتابته في هزيمة 1967 إلا أنه أصر على الحرب واسترداد أرضه، وكلف الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بذلك.





وأكد "حجازي" أن الشعب المصري هو أساس الانتصار العظيم الذي حدث في شهر أكتوبر 73، مشيرًا إلى أن الشعب بعد الهزيمة قدم من ولاده مليون شخص؛ والجيش آنذاك كان 300 ألف.





وتابع الإعلامي: "لم يكن هناك أسرة في مصر إلا لديها شاب في القوات المسلحة المصرية"، معقبًا: "الشعب ربط على بطنه بحزام حديد عشان فلوس البلد تروح للتسليح.. وسلاحنا مقارنة بالعدو الإسرائيلي لا يقارن من حيث الكم والكيف بس الفكرة في رجالة اللي ماسكه السلاح".



