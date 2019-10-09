شاهد.. لقطات من حرب أكتوبر أبكت إبراهيم حجازي على الهواء
الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 03:00 ص
Advertisements
داليا الحسين
Advertisements
Advertisements
دخل الإعلامي إبراهيم حجازي، في لحظة تأثر على الهواء أثناء مشاهدة لقطات من انتصار أكتوبر العظيم، مشيرا إلى أنه كان أحد الجنود في هذا النصر العظيم.
وقال "حجازي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج مساء dmc، المذاع على قناة dmc، مساء الثلاثاء: "اللي معيشني لحد النهاردة أن أنا حاسس أن الحرب كانت إمبارح، ومازلنا في المعركة"، مشيرا إلى أن حرب أكتوبر 1973 بدأت يوم 9 يونيو في الهزيمة.
وأضاف الإعلامي أن لمصر شعب قوي وأثناء حالة الحزن التي انتابته في هزيمة 1967 إلا أنه أصر على الحرب واسترداد أرضه، وكلف الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بذلك.
وأكد "حجازي" أن الشعب المصري هو أساس الانتصار العظيم الذي حدث في شهر أكتوبر 73، مشيرًا إلى أن الشعب بعد الهزيمة قدم من ولاده مليون شخص؛ والجيش آنذاك كان 300 ألف.
وتابع الإعلامي: "لم يكن هناك أسرة في مصر إلا لديها شاب في القوات المسلحة المصرية"، معقبًا: "الشعب ربط على بطنه بحزام حديد عشان فلوس البلد تروح للتسليح.. وسلاحنا مقارنة بالعدو الإسرائيلي لا يقارن من حيث الكم والكيف بس الفكرة في رجالة اللي ماسكه السلاح".
وتابع "إن يوم 1 يوليو بعد 3 أسابيع من هزيمة 1967، بدأت إسرائيل التفكير في أن تأخذ مدينة بورفؤاد باعتبارها البنت البكر لبورسعيد، واحتلالها هيغيظ عبد الناصر، وأنها رمز للنضال والكفاءة"، متابعا: "ماقدرش الإسرائيليون يحتلوا بورفؤاد لأن الجنود المصريين خير أجناد الأرض، كانوا واقفين".. وانسحب الإسرائيليون وعرفوا من وقتها أن المصريين لحمهم مُر؛ لأنها كانت أول مواجهة بعد هزيمة 1967، واحنا عرفنا إن حدوتة الجيش الذي لا يقهر أي كلام".
Advertisements
- "حرب الاستنزاف".. تاريخ تفوق العسكرية المصرية على الأسلاحة الإسرائلية الحديثة
- نشأت الديهي: ثورة 30 يونيو أحد حلقات نصر أكتوبر
- "دحلان": حرب أكتوبر أخرجت الأمة العربية من قاع الهزيمة إلى فضاء الفخر والغزة
- حمدي الكنيسي: الإعلام شارك في تضليل إسرائيل قبل حرب أكتوبر (فيديو)
- سمير فرج يروي أسعد خبر استمع إليه لحظة العبور
- "حرب الاستنزاف".. كيف تفوقت مصر على الأسلحة الإسرائيلية الحديثة؟
- رئيس جامعة القاهرة: تغيير استراتيجيتنا في التفكير وراء النصر
المزيد عن: حرب أكتوب المجيدة جمال عبد الناصر أخبار مصر إبراهيم حجازيتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر