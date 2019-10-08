الأهلي يبلغ الزمالك بقراره بشأن تأجيل لقاء القمة

علق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول بالنادي الأهلي على طلب الزمالك تأجيل لقاء القمة المقبل ببطولة الدوري.









وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات صحفية: لم نتلقي أي خطاب من اتحاد الكرة بشأن تأجيل لقاء القمة أمام الزمالك لا نعلم أي شئ.









وأضاف: الأهلي خاض من قبل لقاء أمام سموحة يوم ٢٣ من سبتمبر الماضي ثم أمام كانو سبورت الغيني يوم ٢٨ وهي تعد نفس المدة تقريبًا بين مباراة الزمالك وجيراسون فوت فلماذا تؤجل القمة لا يوجد سبب واضح.









وتابع: نرفض تأجيل مباراة القمة ونحن ملتزمون بالميعاد المحدد لها الأهلي مر بنفس هذه الظروف من قبل ولم يطلب تأجيل المباريات.









ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك يوم ١٩ من أكتوبر الجاري في قمة مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز".



