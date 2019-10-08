جمال السادات: اتصالات مصر تجربة نجاح للاستثمار الإماراتي

قال جمال السادات، رئيس مجلس الأعمال المصري الإماراتي، ورئيس مجلس إدارة شركة اتصالات مصر، إن اتصالات مصر عندما بدأت في ٢٠٠٧ كانت التحديات قوية، ولكن التحديات الموجودة اليوم اكبر من زمان حيث أصبح السوق متشبع، ويوجد ٤ مشغلين، بجانب ارتفاع الأسعار وهو ما يمثل تحديات كبيرة للشركة.





وأوضح السادات خلال مؤتمر صحفي بمقر شركة اتصالات الامارات اليوم بدبي عقد على هامش معرض اسبوع جايتكس للتكنولوجيا، أن كافة الشركات تأثرت بالتعويم ولكن إدارة اتصالات مصر استطاعت اجتياز تلك المرحلة بنجاح، مشيرا إلى أن اتصالا تعتبر قصة نجاح كبيرة للاستثمار الإماراتي في مصر.





وأشار رئيس مجلس الأعمال المصري الإماراتي، إلى أن مناخ الاستثمار في مصر أصبح افضل من ذي قبل ونحاول من خلال مجلس الأعمال المصري الاماراتي جذب المزيد من المستثمرين الإماراتيين لمصر.









وأكد السادات أن هناك فرصة ذهبية للمستثمرين الإماراتيين في مصر حيث أن الشفافية الموجودة حاليا توفر الكثير من الفرص للمستثمرين وتتيح مناخ جاذب للاستثمار.





وشدد على أن مصر مؤهلة حالياً أن تنطلق بعد المراحل الصعبة التى عبرناها.