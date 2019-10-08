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كارلوس كيروش يكذب رودريجيز والإعلام الكولومبي

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 11:31 م
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كارلوس كيروش يكذب رودريجيز والإعلام الكولومبي
كارلوس كيروش
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أحمد عصام
 
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حرص كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب كولومبيا على تكذيب الصحف الإسبانية ولاعبه في المنتخب خاميس رودريجيز بعد إستبعاده من معسكر الفريق الحالي في التوقف الدولي للمنتخبات.

وكان خاميس رودريجيز قد قال إنه طلب عدم استدعاه لقائمة المنتخب في التوقف الدولي، وأيضا أشارت الكثير من الصحف الإسبانية لتلك الخبر من أجل رغبة اللاعب في الاستعداد بشكل بدني في تلك الفترة.

وقال ‏كارلوس كيروش في تصريحات صحفية : "خاميس لم يطلب مني عدم استدعاءه هذا كان قراري، ولا يوجد لاعب يُقرر هذه الأمور ولا يجب على الإعلام الكولومبي الترويج لها".

وتابع : " أنا صاحب القرار هنا وأتحدث مع المساعدين لاستعداء افضل من يمثل المنتخب وحسب احتياجاتنا للمباريات القادمة للمنتخب".
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