البدري: تلقيت ٤ عروض قبل تولي تدريب منتخب مصر.. وهذه رسالتي للجمهور

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تحدث حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر عقب خوضه المران الأول للفراعنة استعدادًا للمباراة الودية المقبلة أمام بتسوانا، وتعيينه كمديرًا فنيًا بالإضافة إلى القائمة التي وقع عليها الاختيار للمعسكر الحالي.



وقال البدري في تصريحات تلفزيونية :"أي مدرب يتمنى قيادة منتخب بلده وتحديدًا بعدما يمر بفترة طويلة في مجال التدريب، وتدريب منتخب مصر كان هدف من أهدافي".



وأضاف :"أتمنى التوفيق في الفترة المقبلة اللاعبين والجهاز ونحقق أحلام الشعب المصري، وأعلم أن هناك أحلام عند الشعب المصري وأسعى لتحقيها وسنبذل أقصى جهد لتحقيق ذلك".



وزاد :"في الواقع مهمة تدريب المنتخب الوطني مسئولية كبيرة جدًا، ومن الصعب تحديد الوقت الذي تتولى فيه المهمة فقبل المنتخب تلقيت ٤ عروض للتدريب من أندية اثنين من مصر واثنين من الخارج".



وأشار :"كان لدى إحساس بتولي تدريب المنتخب وكنت على علم بترشيح إسمي، لكن المهمة ليست سهلة".



وكشف :"سأتعامل مع الصعوبات المتواجدة ونتمنى التوفيق لنا مع المنتخب وتوكلنا على الله ونتمنى أن يحالفنا التوفيق".



وأوضح :"أحمد فتحي قادر على العطاء، فبعض اللاعبين وجودهم يكون إيجابي، سعيد برضا البعض على القائمة".



وكشف :"أحمد الشناوي لم ينضم للمنتخب لأنه مصاب بشرخ في اليد، أما رمضان صبحي في حساباتي وحاليا هو مع منتخب مصر الأوليمبي، وأتابع الكثير ومن ضمن ذلك مصطفى محمد".





واستطرد :"أندهش من هجوم البعض على القائمة، رغم أنهم لا يملكون الكثير من المعلومات عن اللاعبين".

وزاد :"سنعمل على مراحل أمامنا مباراة بنسوانا ثم مباراة كينيا ثم جزر القمر، وخلال المرحلة المقبلة من الممكن أن يكن هناك عناصر أخرى".



وتمنى قائلًا :"أرجو من الجميع أن يكون هناك صبر، وأن يساند المنتخب في الفترة المقبلة".



وحول تواجد عبد الله السعيد قال :"عبد الله السعيد لاعب منيز وله دور محوري، وهناك أيضًا محمد قفشة قادر على اللعب في مرمز ١٠ بالملعب".



وأردف :" وجهت رسالة للاعبين بضرورة وجود الرغبة والدوافع، وعلينا العمل جيدًا في الفترة المقبلة".



وأوضح :"سعيد بالتأثير عقب المران اليوم، ورغبة اللاعبين وروحهم في تقديم شيء لمنتخب مصر، بجانب الالتزام والالتفاف ووجود هدف نسعى لتحقيقه".



وزاد :"النواحي الشخصية مهمة عندي جدًا أنظر لها أولًا قبل الفنية، والالتزام واللاعبون على مستوى المسئولية ".



وأتم حديثه :"رسالتي للجمهور.. جمهور الكرة المصرية عظيم بكل طوائفه وهو يعي جيدًا معنى منتخب مصر وشاهدنا ذلك في بطولة الأمم وأنا متأكد أن يكون متواجدًا خلفنا وأؤكد بأن الجمهور هو الوقود الذي يمنحنا القوة والدوافع وأثق فيهم بمساندة المنتخب في الفترة المقبلة".

