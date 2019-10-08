أمريكا تعلن فرض قيودا على منح التأشيرات لمسؤولين صينيين





أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، فرض قيود على منح تأشيرات لمسؤولين في الحكومة الصينية والحزب الشيوعي تحمّلهم "مسؤولية حملة قمع" للأويغور والأقليات المسلمة في شينيجيانغ غربي الصين.





وأعلن مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، في بيان أن "هذه القيود على منح التأشيرات تأتي استكمالا، لإدراج السلطات الأمريكية 28 كيانًا صينيًا على لائحتها السوداء بتهمة التورّط في حملة القمع في إقليم شينجيانغ".





وقال بومبيو: في البيان إن "الولايات المتحدة الأمريكية تطالب جمهورية الصين الشعبية بأن توقف فورا حملة القمع، التي تشنها في شينجيانغ".





وكانت بكين قد أبدت الثلاثاء "استياءها الشديد ومعارضتها الحازمة للائحة السوداء"، مدافعة في المقابل عن سياستها في المنطقة الحدودية الواقعة في غرب البلاد.





ويتّهم خبراء ومنظمات حقوقية بكين بأنها تحتجز ما يصل إلى مليون من المسلمين الأويغور في معسكرات في إقليم شينجيانغ، لكن السلطات الصينية تنفي هذا العدد وتؤكد على أن هذه المعسكرات ليست سوى مراكز للتأهيل المهني لمكافحة التطرف.





وتأتي الخطوة الأمريكية على وقع ارتفاع منسوب التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، خصوصًا بشأن السياسة التجارية وممارسات بكين في شينجيانغ.





وتنخرط القوتان الاقتصاديتان الأكبر في العالم بحرب تجارية، بعدما تبادلتا فرض رسوم عقابية على منتجات بقيمة مئات مليارات الدولارات من الطرفين.



