قبل القرعة.. أصعب مجموعة للزمالك في دوري أبطال إفريقيا

تقام مساء غدًا الأربعاء الموافق التاسع من أكتوبر لعام 2019، قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2019-2020 وستقام حفل القرعة في إحدى الفنادق الشهيرة في مدينة السادس من أكتوبر، بحضور ممثلي الأندية الـ16 المشاركة في البطولة القارية.





النادي الأهلي ممثل مصر الأول بالبطولة صعد لدور المجموعات الإفريقي بعدما تغلب علي فريق كانو سبورت الغيني، بعدما تغلب عليه ذهابًا بنتيجة 6 -0 في مجموع نتيجة مباراتي الذهاب والإياب في دور الـ32، ويتواجد الأهلي ضمن التصنيف الأول مع أندية الترجي التونسي ومازيمبي الكونغولي، والوداد المغربي قبل سحب قرعة مرحلة المجموعات.





أما نادي الزمالك يدخل قرعة دور المجموعات الإفريقي وعينه ايضًا علي قرعة ملحق الكونفيدرالية، حيث لم يحسم الفارس الأبيض تأهله رسميًا بدوري الأبطال، وذلك بعدما تقرر إعادة مباراة الإياب بين الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي يوم 24 أكتوبر الجاري، ولكن قرر الكاف تسكين الفريقين بالتصنيف الثاني.





تصنيف الأندية المتأهلة لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا:





التصنيف الأول:

الأهلي (مصر)، الترجي (تونس)، مازيمبي (الكونغو)، الوداد (المغرب)





التصنيف الثاني:

النجم الساحلي (تونس)، صنداونز (جنوب إفريقيا)، الرجاء (المغرب)، الزمالك (مصر) أو جينيراسيون (السنغال).





التصنيف الثالث:

فيتا كلوب (الكونغو)، الهلال (السودان)، اتحاد العاصمة (الجزائر)، زيسكو (زامبيا).





التصنيف الرابع:

بريميرو دي أوجوستو (أنجولا)، شبيبيه القبائل (الجزائر)، بترو أتلتيكو (أنجولا)، بلاتينيوم (زيمبابوي).





أصعب مجموعة للزمالك في دوري أبطال إفريقيا:





يتجنب الزمالك في قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، أندية النجم الساحلي التونسي - صنداونز الجنوب إفريقي، الرجاء المغربي، وذلك لتواجدهم معه في التصنيف الثاني، بينما سيكون هناك احتمالية لوقوع الفارس الأبيض في مجموعة واحدة مع مواطنه الأهلي، حيث لا تمنع اللوائح وقوع فريقين من نفس البلد بمجموعة واحدة.





وسيكون السيناريو الأصعب لمجموعة الزمالك يتكون من: أحد أندية (الأهلي أو الترجي) من التصنيف الأول، (اتحاد العاصمة) من التصنيف الثالث، و(شبيبة القبائل) من التصنيف الرابع، وهنا ستكون المجموعة عربية بشكل خالص إذا لم يحدث أي تغيير بظهور أي أندية جديدة من التصنيفات في تلك المجموعة.





وحال تكونت مجموعة الزمالك من أندية عربية فقط وفقُا للإحتمال المذكور أعلاه، سيكون هذا الخيار الأصعب للفارس الأبيض، لا سيما وأن الأندية المصرية عمومًا لا تفضل مواجهة أندية شمال إفريقيا في البطولات القارية.



