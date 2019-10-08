قبل القرعة.. أصعب مجموعة للأهلي في دوري أبطال إفريقيا

تترقب الجماهير المصرية قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2019-2020 والتي ستقام في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، غدًا الأربعاء، وذلك في إحدى الفنادق الشهيرة في مدينة السادس من أكتوبر، ويشارك بالبطولة الأهلي والزمالك من مصر.





وتأهل النادي الأهلي لدور المجموعات الإفريقي بعدما تجاوز عقبة فريق كانو سبورت الغيني، بعدما تغلب عليه ذهابًا بنتيجة 2-0، وإيابًا 4-0، ويتواجد الأهلي ضمن التصنيف الأول مع أندية الترجي التونسي ومازيمبي الكونغولي، والوداد المغربي قبل سحب قرعة مرحلة المجموعات.





بينما لم يحسم تأهل الزمالك لدور المجموعات بشكل رسمي، حيث تقرر إعادة مباراة الإياب بين الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي يوم 24 أكتوبر الجاري، ولكن قرر الكاف تسكين الفريقين بالتصنيف الثاني.





تصنيف الأندية المتأهلة لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا:





التصنيف الأول:

الأهلي (مصر)، الترجي (تونس)، مازيمبي (الكونغو)، الوداد (المغرب)





التصنيف الثاني:

النجم الساحلي (تونس)، صنداونز (جنوب إفريقيا)، الرجاء (المغرب)، الزمالك (مصر) أو جينيراسيون (السنغال).





التصنيف الثالث:

فيتا كلوب (الكونغو)، الهلال (السودان)، اتحاد العاصمة (الجزائر)، زيسكو (زامبيا).





التصنيف الرابع:

بريميرو دي أوجوستو (أنجولا)، شبيبيه القبائل (الجزائر)، بترو أتلتيكو (أنجولا)، بلاتينيوم (زيمبابوي).





أصعب مجموعة للأهلي في دور المجموعات الإفريقي:





يتجنب النادي الأهلي مواجهة 3 أندية من العيار الثقيل في دور المجموعات هم: الترجي التونسي والوداد المغربي، ومازيمبي الكونغولي حيث يتواجدون معه في التصنيف الأول.





أما بالنسبة للمجموعة الأصعب للأهلي في دور المجموعات ستتكون من: أحد أندية (صنداونز أو النجم الساحلي أو الزمالك) من التصنيف الثاني، و(إتحاد العاصمة الجزائري) من التصنيف الثالث، و(شبيبة القبائل) من التصنيف الرابع.





وتعتبر مواجهة أندية شمال إفريقيا الأصعب بالنسبة للأهلي بالبطولات الإفريقية، كما أن المواجهة مع الغريم التقليدي الزمالك لن تكون سهلة رغم تذبذب نتائج الفريق الأبيض بالفترة الأخيرة، كما أن المارد الأحمر لديه ذكري حزينة أمام صنداونز بعدما خسر أمامه 5-0 في ربع نهائي النسخة الماضية للبطولة.



