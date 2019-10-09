الإبراشي يكشف مفاجأة بعد نجاح مصر في ترسيم الحدود مع قبرص واليونان (فيديو)
الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 01:00 ص
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كساب أحمد
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قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن القمة المصرية اليونانية القبرصية هي القمة السابعة بين هذه البلدان الثلاث، مشيرًا إلى أن هذه التكتل الثلاثي بينه تعاون ثلاث واقتصادي، خاصة في قضية غاز شرق المتوسط، معقبًا: "مصر إن شاء الله ستدخل دائرة الكبار في مجال الغاز الطبيعي، بعد النجاح في ترسيم الحدود".
وتابع "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "ONE"،مساء الثلاثاء، أن هذه القمة السابعة وتكرر بشكل منتظم للتنسيق بين الدول الثلاث، مشيرًا إلى أن التنسيق بين الدول المشاركة يشمل كل شيء، سواء في تحقيق الاستقرار بالمنطقة، أو التعاون الاقتصادي.
وأضاف أن القمة أكدت على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على حدود 1967، وعاصمته القدس الشريف، وتحدثت عن الوضع في سوريا وليبيا، مشيرًا إلى أن هذه القمة تحظى دائما باهتمام عالمي وإقليمي.
وقال الدكتور حسين أبو العطا، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، خلال تصريحات صحفية سابقة، إن القمة المصرية القبرصية اليونانية، بمثابة رسالة للغازي العثماني التركي الذي يظن أنه يعبث دون أن يواجهه أحد، مؤكدًا أن هذه القمة تأتي تزامنًا مع ما تواجه قبرص من تحرشات تركية بالمنطقة الاقتصادية الخالصة، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي يرفضون ما تقوم به تركيا، ويؤيدون الموقف القبرصي.
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