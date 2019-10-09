أشرف زكي عن شماتة الإخوان في وفاة طلعت زكريا: "حسبي الله ونعم الوكيل" (فيديو)





وعقب على ما تقوم به الجماعات الإرهابية، من شن حمالات شماتة على الراحل، نتيجة موقفه الرافض لثورة 25 يناير، قائلًا: "حسبي الله ونعم الوكيل في الناس دي.. الناس دي محسوبة على البني آدمين بس هما مش بني آدمين.. ومن لم يتعظ من الموت فلا واعظ له".



وأضاف نقيب المهن التمثيلية، أن الحياة قائمة على الاختلاف وهي سنة الحياة، ومن حق كل إنسان التعبير عن أراء ه بحرية، منتقدًا شماتة الجماعة الإرهابية في الموت.



وتابع زكي: "حتى إذا اختلفنا لابد أن نساند بعض في الموت، وجبر الخاطر في الشدائد مهم، هذا هو الدين الإسلامي الذي علمنا التسامح".







نعى الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الفنان طلعت زكريا، الذي رحل عن عالمنا أمس الثلاثاء عن عمر ناهز 58 عامًا، مشيرًا إلى أن الراحل كان رفيق عمره، وكانا دفعة واحدة.وقال "زكي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج مساء dmc، المذاع على قناة dmc، أنه سيتم دفن الفقيد غدًا بمنطقة العطارين في محافظة الإسكندرية، مشيرًا إلى أن العزاء سيكون يوم الخميس بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.