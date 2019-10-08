3 أسباب جعلت مانشستر سيتي يفقد 8 نقاط في بداية البريميرليج

1- روتيشن بيب جوارديولا







2- إصابات كيفين دي بروين



يعد اللاعب البلجيكي كيفين دي بروين من أهم العناصر في تشكيلة بيب جوارديولا في المواسم الماضية، ولكن هذا الموسم تعرض دي بروين لإصابتين في بداية الموسم وفي المباراة الماضية التي خسرها الفريق ضد ولفرهامبتون، وهذا يجعل الفريق يواجه مشاكل في الجانب الهجومي لصناعة الفرص، وغاب دي بروين عن التشكيل الأساسي للفريق في مباراتين وتعرض الفريق للهزيمة في المواجهتين ضد نوريتش سيتي والولفز.





3- عدم التعاقد مع قلب دفاع في الصيف



فشل فريق مانشستر سيتي في التعاقد مع قلب دفاع في فترة الإنتقالات الصيفية الماضية، وتعرض ايميريك لابورت لإصابة في بداية الموسم جعلته سيغيب عن أكثر من منتصف الموسم، وأيضا كثر إصابات ستونز مدافع الفريق حيث يلعب فيرناندينيو مؤخرا في هذا المركز بجانب اوتاميندي الذي يلعب بشكل سيئ هذا الموسم للغاية، ويستقبل السيتي أهدافا كثيرة هذا الموسم بعكس بدايات المواسم الماضية وأصبحت ثغرة في الفريق.



يذكر أن فريق مانشستر سيتي قد نجح في الفوز خلال الموسم الماضي بجميع البطولات في انجلترا وأيضا هو حامل اللقب لآخر نسختين من الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى في تاريخ النادي. فشل فريق مانشستر سيتي في التعاقد مع قلب دفاع في فترة الإنتقالات الصيفية الماضية، وتعرض ايميريك لابورت لإصابة في بداية الموسم جعلته سيغيب عن أكثر من منتصف الموسم، وأيضا كثر إصابات ستونز مدافع الفريق حيث يلعب فيرناندينيو مؤخرا في هذا المركز بجانب اوتاميندي الذي يلعب بشكل سيئ هذا الموسم للغاية، ويستقبل السيتي أهدافا كثيرة هذا الموسم بعكس بدايات المواسم الماضية وأصبحت ثغرة في الفريق.

يسعى المدرب الإسباني بيب جوارديولا دائما على جاهزية جميع اللاعبين حيث لم يثبت حتى الآن على تشكيل أساسي للفريق هذا الموسم ويدخل الفريق كل مباراة بتغير أكثر من لاعبين أو ثلاث لاعبين عن المباراة التي تسبقها وهناك بعض المباريات التي يتغير خلالها أكثر من 5 لاعبين، مما جعل الفريق واللاعبين لم ينسجموا على الأداء بشكل ثابت.