الجانب الإنساني في حياة طلعت زكريا وعلاقته بالرئيس السابق حسني مبارك

امتلئت حياة الفنان طلعت زكريا بالعديد من الحكايات، ليست فقط علي المستوي الفني، ولكن علي مستوي حياته أجمع سواء الإجتماعية أو السياسية أو الإنسانية، فهو كما ظهر علي الشاشة ذات ضحكة مميزة لا يستطيع أحد نسيانها، وخفة ظل صُنفت بالأسلوب السهل الممتنع، فكانت له آرائه السياسة التي لم يخشي أن يظهرها، وكانت له أفلاماً سينمائية حكت الكثير من القصص الحقيقة الهامة، شارك في مسلسلات وطنية مثل مسلسل الزيبق.





صداقة طلعت زكريا والرئيس محمد حسني مبارك





لكن عندما نذهب لجانب أخر في حياة الراحل "طلعت زكريا" نجد أنه جمعته علاقة وطيدة مع الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بدأت هذه العلاقة عقب تقديم الفنان الراحل طلعت زكريا لفيلم (طباخ الريس)، والذي تناول جانب سياسي هام، وتحدث عن الشخصية الحقيقة لطباخ رئاسة الجمهورية، حيث كان الفيلم نقطة البداية في حب الرئيس السابق مبارك للفنان طلعت زكريا وتكوين صداقة جمعتهما لاحقاً.





فيلم طباخ الريس





سردت قصة فيلم (طباخ الريس) قصة حياة طباخ الرئيس الفعلي، والذي كان يحب الرئيس ويخلص له، فكان يقوم بتعريف الرئيس المشاكل التي يعانيها القطاع الأكبر من الشعب المصري، ومجريات الأمور التي تخص الفقراء، والتي لم يكن يحاول دائماً الوزراء المحيطين بالرئيس إبعاده عنها وعدم تعريفه بها، ولكن كان هذا الطباخ المحب الأمين الصادق يحكي للرئيس كل شئ ليكون دائم التواصل مع فئات شعبه الفقيرة والمهمشه.





جدير بالذكر أن فيلم طباخ الريس تم إنتاجه في عام (2008)، وهو فيلم كوميدي، قام بكتابته السيناريست يوسف معاطي، وإخراج سعيد حامد، من بطولة طلعت زكريا، خالد زكي، داليا مصطفي.





دارت أحداث الفليم حول طباخ شعبي يعيش في منظقة السيدة زينب وظروفه المادية صعبة، ريتم ترشيحه ليصبح طباخ رئيس الجمهورية، ويكون علي جيدة مع الزئيس خيث ينقل له أخبار الشارع المصري في اطار احداث الفيلم.





مرض طلعت زكريا منذ عشر سنوات





تعرض الفنان الراحل طلعت زكريا لمرض دقيق، ذلك بعد إنتهائه من تصوير فيلم طباخ الريس، حيث تعرض منذ أكثر من عشرٍ سنوات مضت لمرض خطير أدخله في غيبوبة ممتدة، وبعد أن قام بإجراء الفحوصات والتحاليل تبين أن السبب هو فيروس غامض يتطلب علاجه في الخارج، مما يتطلب أيضاً مصاريف مادية باهظة تقدر بالملايين.





ملايين من الحساب الشخصي للرئيس حسني مبارك





في هذا التوقيت توقع الكثير من المحيطين بالفنان طلعت زكريا أنه لن يستطيع تجاوز هذه الأزمة الصحية نظرا لغرابة الفيروس الذي أصيب به الصعوبة في تشخيصه، مما أكد الأطباء علي ضرورة العلاج خارح البلاد، عندما علم الرئيس السابق حسني مبارك بهذا الأمر قام بدفع مصاريف علاج الفنان طلعت زكريا كاملة علي حسابه الشخصي والتي تجاوزت (8) ملايين جنية.





حيث رفض الرئيس السابق محمد حسني مبارك بصدور قرار بعلاج طلعت زكريا علي نفقة الدولة، وأمر بدفع المصاريف من حسابه الخاص، حيث أكد الراخل ظلعت زكريا علي هذا الأنر في اخدي لقاءاته التليفزيونية، مضيفاً أن الصداقة وحب الرئيس له بعد فيلم هي السبب وراء قيامه بعلاعجه كصديق وليس فنان فقط.





ذكر الفنان طلعت زكريا أيضا أن الرئيس السابق قام بدعوته إاي منزله بعد إتمام شفائه ورجوعه من الخارج، الأمر ااذي كان يجعل الفنان طلعت زكريا يفتخر دائماً بعلاقته بالرئيس حسني مبارك.





طلعت زكريا وثورة 25 يناير





كان الفنان طلعت زكريا من أوائل وأبرز الفنانون الذين رفضوا ثورة الخامس والعشرين من يناير، ووصف شباب الثورة المتواجدين بالتحرير بأنهم مدمنين مخدرات ويمارسون الجنس الحماعي بالميدان، الأمر الذي أعلنه بكل وضوح أعلنه ولم يخشي من نتائجه.





كما قام الفنان طلعت زكريا بزيارة الرئيس السابق محمد حسني مبارك أثناء فترة حبسه ومحاكمته في بعض القضايا التي نسبت إليه بعد نجاح ثورة الخامس والعشرين من يناير، لزيارة صديقه للإطمئنان عليه.