"بحر أبوسكينة" تسجل أعلى معدل لهطول الأمطار بالمملكة

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن محطات الرصد الهيدرولوجي سجلت أعلى كميات لهطول الأمطار بالمملكة اليوم الثلاثاء في مدينة بحر أبوسكينة بمحافظة محايل بمنطقة عسير.

وسجل هطول الأمطار في بحر أبوسكنية، 43.20 ملم، وتلته قرية المرقبان بمحافظة الليث بمنطقة مكة المكرمة بمعدل 41.80 ملم، ثم محافظة المخواة في منطقة الباحة وسجلت 27 ملم، وتلتها محافظة ضمد في منطقة جازان بمعدل 15 ملم.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها لطقس غد الأربعاء، استمرار الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق بالمملكة.

وأشارت الهيئة، إلى أن الحالة المناخية السابقة تؤثر على مناطق «جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك» ويمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية لتلك المناطق، إضافة لأجزاء من مناطق «الجوف، حائل، الحدود الشمالية».

وأوضحت أنه متوقع تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق «القصيم، الرياض، الشرقية»، كما تتأثر المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية بالضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

وحول حالة البحر الأحمر، قالت هيئة الأرصاد، إن حركة الرياح السطحية ستكون شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي والأوسط بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج .

أما الخليج العربي، فأكدت هيئة الأرصاد أن حركة رياحه السطحية ستكون شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر من خفيف الموج إلى متوسط الموج.