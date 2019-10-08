وائل الإبراشي: مصر تعلم جيدًا كيف يمكن أن تحمي حقوقها بكل الوسائل والسبل (فيديو)

طرح الإعلامي وائل الإبراشي تساؤل ساخر، عن أحمق اجتماع في التاريخ، قائلًا: "ما هو أغبي اجتماع في التاريخ الحديث أو قبل التاريخ؟..مش محتاج تجهد ذهنك، الجميع يعرف بأن هذا الاجتماع هو سد النهضة الشهير الذي عقده المعزول محمد مرسي مع مجموعة من السياسيين المقربين منه، للحديث عن قضية سد النهضة، كان اجتماعًا كوميديًا، وأثر سلبًا إلى حد كبير، فيما يتعلق بالعلاقات مع إثيوبيا وبعض الدول الإفريقية".





وتابع "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "ON E"،مساء الثلاثاء،: "على الأغبياء والحمقى أصحاب أغبى اجتماع في التاريخ، أن لا يصطادوا في الماء العكر، آخر ناس من الممكن أن تتحدث عن أزمة سد النهضة هم جماعة الإخوان الإرهابية، لأنهم مجموعة من الحمقى والأغبياء".





وتابع أن جماعة الإخوان الإرهابية تتحدث كذبًا بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تخلى عن حقوق مصر في نهر النيل، لكي تعود مصر للعضوية الاتحاد الإفريقي، وهذا أمر غير صحيح، متابعًا: "يا أغبياء تم تعليق عضوية مصر في 2013، وعادت مصر للإتحاد الإفريقي في 2014، ومصر قامت بتوقيع اتفاق المبادئ مع إثيوبيا في عام 2015، أي بعد عودة مصر للاتحاد الإفريقي بما يقرب من 9 شهور".



