وزير التعليم العالي يعقد مؤتمرًا صحفيًا حول معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار

عقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مساء اليوم الثلاثاء، مؤتمراً صحفياً لإعلان تفاصيل تنظيم معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار 2019، وذلك بحضور د.محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، في مقر الأكاديمية.





وأشار الوزير إلى أن معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار لعام 2019 سوف يعقد خلال الفترة من 24-25 أكتوبر الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح رئيس الجمهورية للعام الثالث على التوالي، مشيرًا إلى أنه تم اختيار الاتحاد الإفريقي كضيف شرف للمعرض هذا العام، و إطلاق شعار "إفريقيا تبتكر" تماشيا مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي.





وأضاف عبدالغفار أن هناك مشاركة دولية من 22 دولة على مستوى العالم، مشيرًا إلى مشاركة ما يقرب من 1000 عارض بأفكار وابتكارات متميزة من مصر والدول العربية والإفريقية والأجنبية، كما سيعرض أكثر من 60 ابتكارًا في جناج نقل وتسويق التكنولوجيا في الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية، و12 مشروعًا في جناح التحالفات التكنولوجية، و15 مشروعًا في جناح تعميق التصنيع المحلي، وأكثر من 30 مشروعا في جناح المبادرات والحملات والمشروعات القومية، وأكثر من 25 فكرة في جناح الحاضنات التكنولوجية والشركات الناشئة، و30 ابتكارًا في جناح مشروعات التخرج، وأكثر من 60 فكرة في جناح التعليم الفني ومدارس الـ STEM و10 مشروعات في جناح برنامج جسور التنمية، وأكثر من 50 فكرة من الابتكار المجتمعي للأفراد، و30 مشروعات في جناح الاستراتيجية القومية للهندسة الوراثية والبيوتكنولوجي.





وأوضح الوزير أنه يشارك أكثر من 40 عملا فنيا في جناح الفنون والآداب و25 فيلما وثائقيا عن ابتكارات الشارع المصري، هذا بخلاف المشاركات الدولية ومشاركات الشركات الصناعية والعديد من الأجنحة في المجالات المختلفة، فضلا عن أن المعرض يضم هذا العام جناحا متميزًا للطفل المبتكر، حيث يشارك فيه ما يقرب من 150 طفلا مبتكرا من جامعة الطفل، والمراكز الاستكشافية، إدارة الموهوبين، وحدة البحث العلمي) كما يتم استقبال أكثر من 4000 طفل بالمعرض.





وأشاد د.عبدالغفار بمشاركة جناح تكنولوجيا المستقبل (إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي) والذي يضم أكثر من 40 فكرة وابتكارًا متطورًا، مؤكدًا أنه من المتوقع أن يستقبل المعرض هذا العام ما يقرب من 4000 إلى 6000 زائر.





وأكد الوزير أن هناك جوائز لأفضل اختراع لمكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا، وأفضل مشروع ابتكاري، وأفضل المبتكرين، وأفضل شركات تكنولوجية ناشئة وجوائز للمبتكر الصغير (أقل من 16 عامًا)، فضلا عن 10 جوائز للمشاركة في معرض جنيف الدولي للابتكار بدولة سويسرا بدعم مالي كامل، ومنح 100 ميدالية للفائزين بالمعرض (40 ذهبية، 30 فضية، 30 برونزية) و7 جوائز تحت اسم عاصمة الابتكار مقسمة إلى أفضل محافظة في (مؤشر دعم الابتكار، ومؤشر دعم الابتكارات في المحافظات، وأفضل محافظة في مؤشر المهارات الأكاديمية، وأفضل محافظة في مؤشر تعاون المحافظة مع الجامعات والمراكز البحثية، وأفضل محافظة في مؤشر التعاون الدولي، وأفضل محافظة في مؤشر التفوق الدراسي، وأفضل محافظة في مؤشر ريادة الأعمال).





وأعلن د.عبدالغفار عن أن هناك أحداثا هامة سوف يتم إطلاقها على هامش المعرض، تشمل: (إطلاق الموسم الثالث للبرنامج التليفزيوني القاهرة تبتكر بالتعاون مع قناة النهار الفضائية، وتوقيع اتفاقية مع وزارة الشباب والرياضة لإنشاء حاضنات، وتوقيع اتفاقية مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في ريادة الأعمال، وتوقيع اتفاقية وادي الشارقة للابتكار في ريادة الأعمال والشراكات الناشئة.





وأضاف الوزير أنه سيتم عقد ورش عمل على هامش المعرض تشمل ورشة عمل لمنظمة دول عدم الانحياز لمدة ثلاث أيام 23-25 أكتوبر الجاري في مجال ريادة الأعملال لعدد 25 دولة، ويقوم بإلقاء المحاضرات خبراء من دولة الهند ومصر، وورشة عمل الاستثمار في الشركات الناشئة، وورشة عمل عن برامج أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وورشة عمل عن براءات الاختراع والملكية الفكرية، وورشة ع مل عن الدراسات المستقبلية وخطة مصر في التنمية، وورشة عمل عن ريادة الأعمال والابتكار، وورشة العالم والابتكار تضم عددًا من المحاضرين من دول ألمانيا، إيطاليا، إنجلترا، الإمارات.





وأشار د.عبدالغفار إلى التعاون مع عدد من الرعاة لاحتضان فعاليات المعرض، وهم (بنك المعرفة المصري، وبرنامج رواد 2030، وتحالف البتروكيمياويات بمعهد بحوث البترول، والمركز الدولي لبحوث المياه، ومؤسسة مصر الخير، ومكتبة مصر العامة، وناشيونال جيوغرافيك، بالإضافة قناة النهار الفضائية، وأخبار اليوم، واليوم السابع كرعاة إعلاميين).



