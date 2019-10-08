أخبار برشلونة اليوم: كوارث نجم البرسا تُقربه من الرحيل وبشري سارة وأخري سيئة قبل الكلاسيكو وتحديد خليفة ميسي

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الثلاثاء الموافق 8 أكتوبر لعام 2019، العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني.





ويستعرض "الفجر الرياضي" أبرز أخبار برشلونة اليوم 8 - 10 - 2019:





تقارير.. محمد صلاح ينضم لعملاق إسبانيا في 2020





فجرت تقارير صحفية إسبانية عن احتمالية رحيل المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وافاد موقع الدون بالون الإسباني، أن محمد صلاح يفكر في الرحيل عن ليفربول بعد نهاية الموسم الجاري من أجل البحث عن فرصة تحدي جديد خارج البريميرليج.





واشار الموقع إلى أن محمد صلاح يفضل الانضمام لنادي برشلونة الإسباني في الموسم المقبل على أن يكون الموسم الجاري هو الآخير له مع ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز.





واكد الموقع على أن صلاح يعد هدفًا لريال مدريد الإسبانى أيضًا، إلا أنه لا يريد الانضمام لقلعة الفريق الملكى، مفضلا عليه الفريق الكتالونى فى هذا التوقيت.





وأوضح أن محمد صلاح يعد الخيار المثالى لبرشلونة، خصوصًا أنه سيكون بديلًا مناسبًا بعد انتهاء حقبة الأرجنتينى ليونيل ميسى، قائد الفريق، حاليا، لاسيما أن الفرعون يعد البديل الأفضل لأسطورة برشلونة ليونيل ميسى.





والدة نجم يوفنتوس تطالب برشلونة بإنقاذه من صفوف السيدة العجوز





يبدو أن أيام نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، باتت معدودة داخل أروقة السيدة العجوز، بسبب غيابه عن المشاركات الرسمية.





وأشارت تقارير صحفية إيطالية اليوم، أن هناك حالة من الغضب تنتاب السيدة إيان سيريوت والدة ووكيلة أعمال رابيو، بسبب ابتعاده عن المستطيل الأخضر.





وقال موقع " كالتشيو ميركاتو الإيطالي" إن والدة رابيو، قامت بإجراء عدة اتصالات مع مسؤولي نادي برشلونة الإسباني، للتعاقد مع نجلها خلال فترة الانتقالات الشتوية.





وتابع الموقع، "برشلونة، لن يكون في حاجة بالتعاقد مع اللاعب في الوقت الحالي، رغم أنه كان من ضمن أهدافه بالصيف الماضي، قبل التعاقد مع الهولندي فرينكي دي يونج من أياكس الهولندي.





وأضاف الموقع، أن رابيو لم يشارك مع اليوفي هذا الموسم سوى في 206 دقائق، بواقع 194 في الدوري، و12 في دوري الأبطال.





وانضم رابيو إلى يوفنتوس، في صفقة انتقال حر قادما من صفوف باريس سان جبرمان الفرنسي، بفترة الانتقالات الصيفية الماضية.





مفاجأة سارة لبرشلونة قبل مواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو





تلقي الجهاز الفني لفريق برشلونة مفاجأة سارة، قبل استئناف بطولة الدوري الاسباني عقب فترة التوقف الدولي، وذلك بعدما استعاد خدمات واحد من لاعبيه المصابين والذي سيكون متاحًا للمشاركة في المباريات القادمة.





وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية أن جوردي ألبا أصبح جاهزًا للعودة للمشاركة في مباريات فريق برشلونة خلال الفترة القادمة، بعدما تعافي من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا، وبات جاهزًا فنيًا وبدنيًا للعودة للمشاركة بالمباريات.





ويغيب جوردي ألبا عن الملاعب منذ إصابته أمام بوروسيا دورتموند الألماني يوم 18 سبتمبر الماضي، في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الاولي من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.





ويستعد فريق برشلونة لمواجهة إيبار بالجولة التاسعة من الدوري الاسباني يوم 19 أكتوبر الجاري، وبعدها سيكون الفريق الكتالوني أمام اختبار صعب بمواجهة غريمه التقليدي ريال مدريد في لقاء الكلاسيكو يوم 26 من الشهر نفسه.





ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد16 نقطة خلف ريال مدريد المتصدر بـ 18 نقطة.





إقالة مساعد مدرب برشلونة





أعلن نادي برشلونة الاسباني إقالة كيم رامون مساعد فيكتور فالديز مدرب فريق الشباب A تحت 19 عامًا من منصبه بالنادي الكتالوني، دون أسباب واضحة لهذا القرار.





وذكرت إذاعة "كادينا سير" الاسبانية أن إدارة نادي برشلونة قررت عزل "كيم رامون" مساعد فيكتور فالديز في تدريب فريق الشباب A تحت 19 عامًا من منصبه، ليرحل عن النادي الكتالوني بعد 9 سنوات.





وأشارت الإذاعة الإسبانية أن قرار الإطاحة بـ "رامون" جاء من باتريك كلويفرت المدير العام للفئات السنية بالنادي الكتالوني، ولم يوضح أسباب هذا القرار حتي الآن.





وتأتي إقالة "رامون" بعد أيام قليلة من الإطاحة بـ "فيكتور فالديز" من تدريب فريق الشباب بالنادي الكتالوني، على خلفية مناقشات قوية دارت بينه وبين باتريك كلويفرت، مدير أكاديمية لا ماسيا، وتم تعيين فرانك أتريجا بدلا منه.





ميسي يحلم بتحقيق رقم قياسي صعب في مشواره الكروي.. تعرف عليه





يتطلع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الاسباني لتحطيم رقمًا قياسيًا جديدًا خلال مسيرته الكروية، وذلك بعد سجله الحافل بالنجاحات والإنجازات والأرقام القياسية خلال السنوات الماضية.





ليونيل ميسي يسعي ليصبح اللاعب الأكثر تسجيلا للأهداف من "ضربات حرة مباشرة" في تاريخ كرة القدم، حيث سجل اللاعب 49 هدفًا من ضربات حرة خلال مشواره الكروي.





و يتصدر اللاعب البرازيلي جونينيو برنامبوكانو قائمة الأكثر تهديفًا من ضربات حرة مباشرة بـ 77 هدفًا.





وإليكم أكثر اللاعب تسجيلا للأهداف من ضربات حرة مباشرة:





1- جونينيو برنامبوكانو .. 77 هدفا





2- بيليه .. 70 هدفًا





3- رونالدينيو .. 66 هدفًا





4- فيكتور ليجروتالي.. 66 هدفًا





5- ديفيد بيكهام .. 65 هدفًا





6- مارادونا.. 62 هدفًا





7- زيكو .. 62 هدفًا





8- رونالد كومان.. 60 هدفًا





9- روجيريو سيني.. 59 هدفًا





10- مارسيلينهو ماريوكا .. 59 هدفًا





بيكيه مهدد بالغياب عن الكلاسيكو





يواجه جيرارد بيكيه مدافع برشلونة خطر الغياب عن مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد .





وكان قد حصل بيكيه علي إنذار أمام إشبيلية في الجولة الماضية بعد اعتراضه علي الحكم و ركله الكرة خارج الملعب وبالتالي سيغيب عن مواجهة ايبار في الإسبوع 10 م الدورى الأسباني.





وقد تتخذ لجنة المسابقات الأسبانية قراراً تأديبياً علي بيكيه حال ثبوت تعمده الحصول علي إنذار للغياب عن مواجهة ايبار واللحاق بالكلاسيكو ،بالتالي قد تعلن اللجنة ايقاف اللاعب لمباراتين لتعمده الحصول علي الإنذار وبذلك سيغيب اللاعب عن مواجهة ريال مدريد.





وقد فاز برشلونة علي إشبيلية برباعية نظيفة سجلهما (لويس سواريز ، أرتورو فيدال ، عثمان ديمبيلي ، ليونيل ميسي) ، وقد شهد اللقاء طرد كلاً من عثمان ديمبيلي و رونالد أراخو من جانب فريق برشلونة.





ميسي أفضل لاعب في الجولة الثامنة من الليجا





حصل الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة على جائزة أفضل لاعب في الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".





وقاد ميسي فريقه برشلونة للفوز على إشبيلية بأربعة أهداف دون رد، ليحتل المركز الثاني على سلم الترتيب خلف ريال مدريد المتصدر.





وقدم ميسي مستوى مميز له مع برشلونة أمام إشبيلية حيث أحرز الهدف الرابع من ركلة حرة مباشرة بطريقة رائعة من على حدود منطقة جزاء إشبيلية.





ويواجه برشلونة مضيفه إيبار يوم السبت 19 من الشهر الجاري، في الجولة التاسعة من الليجا.





4 كوارث لنجم برشلونة تقربه من الرحيل





سلطت صحيفة ماركا الإسبانية الضوء على الأخطاء الكارثية لنجم برشلونة على خلفية واقعة فريقه أمام إشبيلية الأخيرة بالليجا.





وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية في تقرير لها اليوم: "عثمان ديمبلي ارتكب العديد من الأخطاء بحق ناديه برشلونة، حيث فشل في التكيف مع الاحتياجات التكتيكية للفريق وكان بطيئًا".





وتابعت: "يتحدث بغباء تجاه الحكام وهو خطأ صبياني من المرجح أن يستبعده من الكلاسيكو، سلوكه الطفولي يزعج الجميع في برشلونة".





وواصلت: "لديه شغف للبقاء مستيقظًا حتى الساعات الأولى من الليل من أجل لعب ألعاب الفيديو، لا يذهب إلى الفحوصات الطبية التي يحددها النادي".





واختمت: "لا يتبع النظام الغذائي المناسب لرياضي في مثل هذا المستوى ، في نادي برشلونة، ليسوا متأكدين مما يجب فعله معه".





رسالة ميسي لحكم مباراة برشلونة وإشبيلية





كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن الرسالة التي وجهها ليونيل ميسي نجم برشلونة إلى لاهوز حكم مباراة البارسا وإشبيلية في الدوري الإسباني.





وكان لاهوز قام بطرد الفرنسي عثمان ديمبلي بعد حصوله على الإنذار الثاني بعد أن قال له لاعب برشلونة: "أنت سيئ".





وذكرت التقارير أن الأُسطورة ليو ميسي حاول الدفاع عن ديمبلي بعد البطاقة الحمراء قائلا للحكم: " لا يعرف كيف يتحدث، لا يعرف".





وكان برشلونة حقق فوزا كبيرا على إشبيلية بأربعة أهداف دون رد في ختام مباريات الجولة الثامنة من الليجا.





هل يغيب نجم برشلونة أمام ريال مدريد؟





كشفت تقارير صحفية أن هناك أزمة تنتظر برشلونة قبل مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد والمقرر إقامتها يوم 26 من شهر أكتوبر الحالي.





وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن برشلونة سيبذل أقصى جهده من أجل تجهيز ديمبلي لمباراة كلاسيكو الأرض مشيرة إلى تجهيز النادي للاستئناف على البطاقة الحمراء التي حصل عليها ديمبلي في المباراة الأخيرة.





وكشفت الصحيفة الإسبانية أن ديمبلي تعرض للطرد في مباراة فريقه الأخيرة أمام أشبيلية في الدوري الإسباني بعد أن تفوه بكلمات قوية ضد حكم اللقاء على خلفية طرده لزميله رونالد أراخو.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن البرسا يطمح في تقديم مطالبات لاجتماع اللجنة المسئولة عن توقيع العقوبات على أمل أن يتم إيقاف اللاعب عن مباراة إيبار المقبلة فقط.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه في أحداث مماثلة لحادثة ديمبلي عادة ما يتعرض اللاعب لإيقاف لمباراتين مؤكدة أنه إذا حدث نفس الأمر مع ديمبلي فسيغيب رسميًا عن مباراتي إيبار وريال مدريد.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن البلوجرانا سيستأنف ضد بطاقة ديمبلي الحمراء التي حصل عليها رونالد أراخو الذي طُرد بعد اصطدامه مع تشيشاريتو.





ونوهت الصحيفة الإسبانية بأن اللجنة المسئولة عن توقيع العقوبات ستجتمع يوم الأربعاء المقبل لحسم عقوبات الأسبوع الثامن من الدوري الإسباني.





برشلونة يحدد خليفة ميسي



