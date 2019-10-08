ظناً منها أنها لعبة.. مُدرسة تتسبب في ضياع "سماعة أذن" بـ85 ألف جنيه لطالب بعد نزعها من أذنه (فيديو)
الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 10:56 م
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هدى عبدالرازق
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كشفت سهير عبد النبي، والدة الطفل يوسف، تفاصيل انتزاع معلمة ابنها جهاز القوقعة من أذنه اعتقادا أنه لعبة، مشيرة إلى أنه عندما أخبرها ابنها بما حدث، سألت المعلمة عن جهاز القوقعة، فكان ردها "أنا فاكرة أنها لعبة ماسكة في شعره.
وأشار "عبد النبي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، إلى أنها بحثت عن جهاز القوقعة في الفصل، ومع زملاء ابنها ولم تجدها، لافتة إلى أن نجلها ركب جهاز القوقعة من 4 سنوات.
وأوضحت أن ثمن جهاز القوقعة الذي فقد بـ 85 ألف جنيه، أما تكلفة العملية التي أجرها لتركيب الجهاز كلفتهم 140 ألف جنيه، مضيفة أنهم قدموا شكوى للوزارة، وأجرى تحقيق، وتعهدوا بأنهم سيوفرون جهاز قوقعة جديد ليوسف خلال يومين، مضيفة:، "يوسف مش بيسمع خالص من غير الجهاز"، موضحة أن تلك الواقعة كانت منذ أسبوعين.
هذا وقد أعلن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، خلال مؤتمر صحفي له، أنه سيتم اطلاق أكبر بوابة توظيف بالوزارة، والتقديم سيكون إليكترونيا، بحيث من يريد العمل بالوزارة عليه التقديم عبر البوابة، حيث تبحث الوزارة عن التعاقد مع 120 ألف معلم لمدة عام، وتوجد أفضلية للمعلمين المؤقتين الذين تم االتعاقد معهم العام الماضي.
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