اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 8-10-2019 في البحرين
تراجعت اسعار الذهب في الامارات خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 8-10-2019 ، مقارنة بأسعار امس ويعرض لكم “الفجر“، اليوم اسعار الذهب في البحرين والبورصات العالمية الوطنية الدينار البحريني وأيضا الدولار الأمريكي.
اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 8-10-2019 في البحرين
وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"، 134.44 دينار ، والذهب "عيار21"، 156.84درهم ، وسعر "عيار 24" 5درهم.
وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 89.62 درهم للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء في البحرين .
اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 8-10-2019 في البحرين بـ الدينارالبحريني والدولار
سعر الذهب بـ دولار أمريكي سعر الذهب بـ دينار
بحريني عيار الذهب 48.13$ 18.14 اسعار الذهب عيار 24
44.12$ 16.63 سعر الذهب عيار 22 42.12$ 16.88 اسعار الذهب عيار 21 36.10$ 13.61 اسعار الذهب عيار 18 28.08$ 10.58 سعر الذهب عيار 14 24.07$ 9.07 سعر الذهب عيار 12 1.497$ 568.23 اسعار أوقية الذهب 336.93$ 127.00 اسعار جنيه الذهب 48.132$ 18.143 اسعار كيلو الذهب
سعر الذهب بـ دولار أمريكي
سعر الذهب بـ دينار
بحريني
عيار الذهب
48.13$
18.14
اسعار الذهب عيار 24
44.12$
16.63
سعر الذهب عيار 22
42.12$
16.88
اسعار الذهب عيار 21
36.10$
13.61
اسعار الذهب عيار 18
28.08$
10.58
سعر الذهب عيار 14
24.07$
9.07
سعر الذهب عيار 12
1.497$
568.23
اسعار أوقية الذهب
336.93$
127.00
اسعار جنيه الذهب
48.132$
18.143
اسعار كيلو الذهب
تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة بـ دينار بحريني
|
عيار 14
|
عيار 18
|
عيار 21
|
عيار 24
|
اليوم
|
10.58
|
13.61
|
15.88
|
18.14
|
7 أكتوبر
|
10.58
|
13.61
|
16.87
|
18.14
|
6 أكتوبر
|
10.64
|
13.69
|
16.97
|
18.25
|
5أكتوبر
|
10.64
|
13.68
|
16.96
|
18.24
|
4أكتوبر
|
10.81
|
13.90
|
16.22
|
18.54
|
3أكتوبر
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