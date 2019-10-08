تراجعت اسعار الذهب في الامارات خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 8-10-2019 ، مقارنة بأسعار امس ويعرض لكم “الفجر“، اليوم اسعار الذهب في البحرين والبورصات العالمية الوطنية الدينار البحريني وأيضا الدولار الأمريكي.





اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 8-10-2019 في البحرين





وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"، 134.44 دينار ، والذهب "عيار21"، 156.84درهم ، وسعر "عيار 24" 5درهم.





وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 89.62 درهم للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء في البحرين .





اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 8-10-2019 في البحرين بـ الدينارالبحريني والدولار













سعر الذهب بـ دولار أمريكي سعر الذهب بـ دينار بحريني عيار الذهب 48.13$ 18.14 اسعار الذهب عيار 24 44.12$ 16.63 سعر الذهب عيار 22 42.12$ 16.88 اسعار الذهب عيار 21 36.10$ 13.61 اسعار الذهب عيار 18 28.08$ 10.58 سعر الذهب عيار 14 24.07$ 9.07 سعر الذهب عيار 12 1.497$ 568.23 اسعار أوقية الذهب 336.93$ 127.00 اسعار جنيه الذهب 48.132$ 18.143 اسعار كيلو الذهب ويحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في الامارات في الأيام السابقة في السوق البحرين.



تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة بـ دينار بحريني