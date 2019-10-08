ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 8-10-2019 في البحرين

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 09:58 م
Advertisements
اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 8-10-2019 في البحرين
Advertisements
طباعة
 
Advertisements

تراجعت اسعار الذهب في الامارات خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 8-10-2019 ، مقارنة بأسعار امس ويعرض لكم “الفجر“، اليوم اسعار الذهب في البحرين والبورصات العالمية الوطنية الدينار البحريني وأيضا الدولار الأمريكي.


اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 8-10-2019 في البحرين


وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"، 134.44 دينار ، والذهب "عيار21"، 156.84درهم ، وسعر "عيار 24" 5درهم.


وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 89.62 درهم للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء في البحرين .


اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 8-10-2019 في البحرين بـ الدينارالبحريني والدولار




 سعر الذهب بـ دولار أمريكي

سعر الذهب بـ دينار بحريني

عيار الذهب

48.13$

18.14

 اسعار الذهب عيار 24

44.12$

16.63

سعر الذهب عيار 22

42.12$

16.88

اسعار الذهب عيار 21

36.10$

13.61

اسعار الذهب عيار 18

28.08$

10.58

سعر الذهب عيار 14

24.07$

9.07

سعر الذهب عيار 12

1.497$

568.23

اسعار أوقية الذهب

336.93$

127.00

اسعار جنيه الذهب

48.132$

18.143

اسعار كيلو الذهب

 

ويحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في الامارات في الأيام السابقة في السوق البحرين.

تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام  السابقة بـ دينار بحريني

عيار 14

عيار 18

عيار 21

عيار 24

اليوم

10.58

13.61

15.88

18.14

7 أكتوبر

10.58

13.61

16.87

18.14

أكتوبر

10.64

13.69

16.97

18.25

5أكتوبر

10.64

13.68

16.96

18.24

4أكتوبر

10.81

13.90

16.22

18.54

3أكتوبر

 

 

Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: سعر الذهب فى البحرين الدهب فى البحرين البحرين اسعار الذهب اليوم البحرين اسعار الذهب فى والصاغة اسعار الذهب فى البحرين اسعار الذهب بمحلات الذهب اسعار الذهب اليوم فى البحرين اسعار الذهب اليوم
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم

DMCA.com Protection Status