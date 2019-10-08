برشلونة يحدد خليفة ميسي





يبدو أن مسؤولي نادي برشلونة الإسباني يسعون للتعاقد مع خليفة ليونيل ميسي خلال الفترة المقبلة، وتتجه أنظار النادي الكتالوني صوب الدوري الإنجليزي للتعاقد مع اللاعب الذي سيخلف ميسي في البرسا.





وكشف موقع دون بالون الإسباني أن محمد صلاح يسعى للرخيل عن ليفربول في عام 2020 من أجل خوض تجربة جديدة في مشوراه الكروي والذي سيكون في الدوري الإسباني وهي البطولة التي تجذبه بشكل كبير.





وأكد الموقع الإسباني أن صلاح لا يخطط لتمثيل ريال مدريد والذي يقوده عدوه سيرجيو راموس، حيث يطمح الفرعون المصري في ارتداء قميص برشلونة ويصبح بديلاً لليونيل ميسي نجم وقائد الفريق والذي يشغل مركز الجناح الأيمن.





وأشار الموقع الإسباني إلى أنه ينبغي تلبية شرطين من أجل إتمام صفقة انضمام محمد صلاح إلى برشلونة، الشرط الأول : أن يرحل الأرجنتيني ميسي عن قلعة الكامب نو في نهاية الموسم والشرط الثاني هو توصل مسئولو ليفربول إلى اتفاق مع إدارة برشلونة.





وأفادت وسائل إعلام بريطانية بالأمس بأن المصري محمد صلاح نجم ليفربول أجرى فحوصات طبية بعد تعرضه لإصابة قوية أثناء مواجهة فريقه أمام ليستر سيتي وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس البريطانية أن الفحوصات الطبية التي أجراها صلاح كشفت أنه لم يتعرض لأذى كبير في كاحله.





وكشفت الشبكة البريطانية أن صلاح سيخضع للعلاج في ميلوود أثناء فترة التوقف الدولي حتى يكون جاهزًا للمشاركة في موقعة مانشستر يونايتد والمقرر إقامتها بعد فترة التوقف الدولي في 20 أكتوبر المقبل.





وأصيب محمد صلاح في الدقائق الأخيرة من عمر مباراة ليفربول وليستر سيتي على إثر تدخل عنيف من لاعب ليستر سيتي البديل حمزة تشودري لم يستطع بعدها إكمال المباراة ليشارك لالانا بدلاً منه.





وذكرت تقارير صحفية أن محمد صلاح سيغيب عن الملاعب لمدة أسبوع يعود بعدها للتدريبات بشكل طبيعي مع فريقه ليفربول الإنجليزي.





وكان حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر استبعد محمد صلاح من قائمة معسكر الفراعنة القادمة وذلك بداعي معاناته من الإجهاد والإرهاق بسبب ضغط المباريات مع فريقه ليفربول.



