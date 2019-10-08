الأهلي يتحكم في تأجيل القمة أمام الزمالك





وأقر الاتحاد الإفريقي "كاف" اليوم، إعادة مباراة الزمالك مع جينراسيون فووت، يوم 24 من الشهر الجاري بالقاهرة، في إياب دور ال32 من دوري أبطال إفريقيا.





تحدث مصدر مسئول داخل النادي الأهلي حول طلب رئيس نادي الزمالك تأجيل لقاء القمة بسبب أزمته في دوري أبطال إفريقيا مع بطل السنغال.





ورفض المصدر ذكر اسمه في الرد على طلب رئيس الزمالك مؤكدا: "كيف أرد على ذلك الأمر ولم يرد لنا خطاب رسمي من اتحاد الكرة بذلك".





وتابع: "الأمور ليست سهلة لكي يوافق اتحاد الكرة على تأجيل لقاء القمة فمباراة الزمالك مع بطل السنغال عقب 5 أيام".





وشدد أنه لو وافق مسؤولو اتحاد الكرة على تأجيل القمة لهذا السبب فلن نوافق وسيتم تصعيد الأمر".





ويلتقي الأهلي الزمالك، مساء يوم 19 أكتوبر الجاري على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة للدورس المصري الممتاز.

اشترط مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، موافقة مسؤولو النادي الأهلي، لتأجيل مواجهة الزمالك، بالدوري العام.وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك، طالب بتأجيل المباراة لوقت لاحق عقب الانتهاء من مواجهة جينراسيون فووت السنغالي، في دوري أبطال إفريقيا.