بعد تحويل المسلسل إلى فيلم.. نجوم "بريكينج باد" يحتفلون بالعرض الخاص (صور)

فاجأ صنّاع مسلسل "بريكينج باد" الجمهور باستكمال أحداث جديدة من المسلسل ولكن في فيلم سينمائي سيتم طرحه في 11 أكتوبر الجاري، حيث عمل فينس جيلجان مؤلف المسلسل، بفكرة الفيلم في 2017 حيث عمل على استكمال المسلسل الذي انتهى عرضه عام 2013، وتحدث في الفيلم عن اختفاء شخصية جيسي بيكمان.





وكان صنّاع الفيلم الجديد قد بدأو فى التصوير سرًا في نوفمبر 2018 واستمر التصوير لمدة 60 يومًا و ظل المشروع غير مؤكد حتى أغسطس 2019 عندما أعلنت منصة "نتفليكس" عن إعلان الفيلم وموعد طرحه.





واحتفل صناع الفيلم بالعرض الخاص حيث نشرت صحيفة "ديلى ميل" لقطات من الحفل الذي أقيم في لوس انجلوس وحضره كل من أرون بول وبراين كرانستون ودين نوريس وار جاى ميتي ولافيل كروفورد.





وكان المسلسل قد تلقى إشادة عالمية من النقاد، ويعتبر أحد أعظم الأعمال الدرامية التلفزيونية في التاريخ بحسب بعض النقاد





حاز المسلسل على 16 جائزه ايمى، من بينها 4 انتصارات فاز بها براين كرانستون عن فئة أفضل ممثل؛ و3 انتصارات لارون بول عن فئة أفضل ممثلٍ مساعدٍ، وانتصاران متتاليين بجائزة أفضل مسلسل درامى بعد 3 ترشيحات وجائزتين عن فئة أفضل ممثلة مساعدة لانا غان.





وحاز أيضًا على جولدن جلوب لأفضل مسلسل درامى، وجائزة أفضل أداء لممثل في مسلسلٍ درامي لبراين كرانستون بعد ترشيحه للجائزة 3 مرات سابقاً، إضافةً إلى كونه رُشح خمس مرات لجائزه نقابة ممثلى الشاشة لأفضل ممثل، حيث فاز مرتين، وفاز المسلسل بجائزة أفضل طاقم لمسلسل درامي في عام 2013، احتل المسلسل المرتبة الـ 13 ضمن قائمة أفضل 101 مسلسل في التاريخ التي اختارتها نقابة الكتاب الأمريكية.[20] في نفس السنة، منحت موسوعه غينيس للأرقام القياسيه المسلسل لقب أعلى المسلسلات تقييمًا في التاريخ بعد حصول الموسم الخامس على نسبة 99% على موقع ميتاكريتيك وتقيمه 9.5 على موقع IMDb و96% على rotten tomatoes.





وفى عام 2015 عُرض مسلسل better call saul وهو مسلسل مشتق من بريكينج باد يتحدث عن احد الشخصيات بل المسلسل. المُسلسل من بِطولة بوب اوديكنير و جوناثان بانكس وتدور أحداثه عامَ 2002 حيثُ يُركّزُ على شخصية المحامي الغير المعروف آنذاك سول غودمان قبل ست سنوات من تَعرُّفِه على والتر وايت.





حازَ المُسلسل على تقييماتٍ إيجابيّة من النُقّاد حول العالم. وقد حازَ على عددٍ من الترشيحاتِ والجوائِز من أبرزها أربَعُ ترشيحاتٍ لجوائز اليمى. وقد سجّلت افتتاحيّة المُسلسل في أوّل عرضٍ لها أعلى نسبَة مُشاهَدة لافتتاحية في تاريخ قنوات الكيبل.



