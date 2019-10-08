قرار حاسم من الهلال بشأن كارلوس إدواردو

Advertisements







كشفت تقارير صحفية، عن عزم إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل ، في تمديد عقد المحترف البرازيلي كارلوس إدواردو، وذلك بعد آدائه اللافت رفقة الزعيم هذا الموسم، من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.





ومن المقرر أن تعقد إدارة نادي الهلال إجتماعا مع إدواردو خلال الأسابيع المقبلة لبحث مفاوضات تجديد عقد اللاعب.



وكان إدواردو قد في تصريحات لوسائل إعلامية برازيلية إنه سعيد بتواجده في نادي الهلال، مؤكدا رغبته في الاستمرار لمواسم أخرى.





يذكر أن كارلوس إدواردو انضم إلى نادي الهلال في صيف 2015 قادماً من بورتو البرتغالي، وشارك رفقة الزعيم خلال الموسم الماضي في 26 مباراة واستطاع أن يسجل 10 أهداف ويصنع هدفين آخرين.





ويحتل الهلال صدارة جدول ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين برصيده 16 نقطة ، حصدهم من 6 مباريات، فاز في 5 لقاءات بينما تعادل مباراة وحيدة ضد الفيحاء 1-1 وسجل الزعيم 19 هدفاً واستقبلت شباكه 6 أهداف، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.





