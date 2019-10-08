أحمد موسى: قطر ضبطت 35 مواطنا للتعبير عن رأيهم في "تويتر".. "أين حقوق الشعب!" (فيديو)

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن ضبط جهاز أمن الدولة القطري على 35 شخصا، للتعبير عن رأيهم في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، موضحا أن المقبوض عليهم مجرد كتبوا تغريدات اعترضوا فيها على تركيز قناة الجزيرة الإرهابية على مصر بشكل كثيف.





وأوضح" موسى"، خلال نقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء أن المقبوض عليهم في قطر لم يتظاهروا في الشوارع ضد أمير قطر تميم بن حمد أو يهتفون أو رفعوا لافتات معادية لبلدهم أو حرضوا على اغتيالات بل مجرد كتبوا تغريدات ينتقدوا موقف قناة الجزيرة من مصر.





ونوه إلى أن القطرين المقبوض عليهم انتقدوا عزمي بشارة الإسرائيلي، حيث طرحوا تساؤل عن دوره في قطر، وعن أموال مؤسسات قطر الخيرية، وهل فيها شبهات فساد.





وأضاف الإعلامي أن جهاز أمن الدولة القطري يراقب المواطنين هناك، وهناك رقابة على مواقع التواصل الاجتماعي في الدوحة، وكافة الحسابات الخاصة، موضحا أن من ضمن المقبوض عليهم: فيصل مرزوق، حميدان المهندي، هيمان الكواري، مشيرا إلى أن لا أحد يعلم طريقهم سواء أهلهم أو المحامين، معقبًا متهكمًا: "طبعا الجزيرة ما تكلموش عنهم أو bbc أو قنوات الإرهاب في تركيا.. هما شغالين عشان مصر بس".





وتساءل الإعلامي: "أين حقوق الشعب القطري في التعبير عن رأيهم"، ماهي جريمتهم؟ "



