اسعار النفط تتراجع بنهاية التعاملات للجلسة الثانية على التوالي

أغلقت اسعار النفط على تراجع بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، للجلسة الثانية على التوالى مع تلاشى الأمل حول التوصل لصفقة تجاربية بين واشنطن وبكين.





ويأتي هبوط أسعار النفط مع مخاوف فشل المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين هذا الأسبوع في التوصل لصفقة تجارية.





وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس بأنه من غير المحتمل إتمام اتفاق سريع مع بكين.





وكانت أسعار النفط ارتفعت في وقت سابق من التعاملات وسط مخاوف نقص المعروض من الخام، نتيجة الاضطرابات السياسية والاقتصادية في العراق والإكوادور، وهي دول أعضاء بمنظمة أوبك.





وفي الأسبوع الماضي كانت الإكوادور أعلنت عزمها للانسحاب من منظمة أوبك بداية من العام المقبل.





وفي سياق منفصل، صرح وزير الطاقة في روسيا بأن بلاده تخطط لزيادة الإنتاج بمقدار يتراوح ما بين 0.3 مليون برميل إلى 0.5 مليون برميل يومياً، في حالة استمرار مشاكل الإنتاج في السعودية لفترة أطول مما كان متوقعاً.





ومن المقرر أن يعلن معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق من اليوم بيانات المخزونات الأولية عن الأسبوع الماضي على أن تعلن إدارة معلومات الطاقة عن الأرقام الرسمية غداً الأربعاء.





وتراجع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 0.2 بالمائة عند 52.63 دولار للبرميل بعد أن كان مرتفعاً عند مستوى 53.27 دولار للبرميل، ومنخفضاً عند 51.81 دولار للبرميل.





وانخفض سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم ديسمبر بحلول الساعة 7:15 مساءً بتوقيت جرينتش، بنحو 0.4 بالمائة إلى 57.73 دولار للبرميل، بعد أن سجل مستوى 58.92 دولار للبرميل في الاتجاه الصاعد، و75.38 دولار للبرميل في الاتجاه الهابط.





اسعار النفط يوم الإثنين

تراجعت اسعار النفط بنهاية التعاملات أمس الإثنين، مع ترقب المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين خلال هذا الأسبوع.

ومن المقرر أن يجتمع الجانب الأمريكي والصيني في يومي الخميس والجمعة المقبلين في واشنطن من أجل عقد جولة جديدة من المحادثات التجارية.

وذكرت تقارير صحفية أن المسؤولين الصينيين مترددون بشأن الموافقة على صفقة تجارية مع الولايات المتحدة مما يزيد احتمالات عدم نجاح المفاوضات هذا الأسبوع.

ومن شأن زيادة عدم اليقين التجاري أن يُلقي بآثاره السلبية على الاقتصاد العالمي، وهو الأمر الذي سيؤثر بالتبعية على الطلب العالمي على الخام.

وكان الذهب الأسود ارتفع بنحو 2 بالمائة خلال التعاملات مع علامات نقص الإمدادات ومواصلة الشركات الأمريكية إغلاق منصات التنقيب عن النفط للأسبوع السابع على التوالي.

وكان الإنتاج الأمريكي من النفط تراجع من مستوى قياسي مرتفع في الأسبوع الماضي، مسجلاً 12.400 مليون برميل يومياً.

وعند التسوية، تراجع سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر نوفمبر بنسبة 0.1 بالمائة، مسجلاً 52.75 دولار للبرميل، بعد أن سجل مستوى 54.06 دولار للبرميل خلال الجلسة.

وبحلول الساعة 6:45 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر ديسمبر بنحو 0.1 بالمائة مسجلاً 58.46 دولار للبرميل.



