معتصمو 'التحرير' ينظمون يوم تضامني لأعضاء الجمعية العمومية

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نظم الصحفيون المعتصمون بجريدة التحرير، اليوم الثلاثاء، يومًا تضامنيًا لأعضاء الجمعية العمومية للنقابة في أزمتهم، والذي أوضح الزملاء فيه مستجدات أزمتهم، وتفاصيل المؤتمر الصحفي الذي يعقده مجلس النقابة غدًا الأربعاء بمقر الجريدة، بالإضافة إلى ما تم في الأزمة منذ وقوعها.



ويعقد مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة ضياء رشوان، غدًا الأربعاء، اجتماعه بمقر جريدة التحرير، وذلك في خطوة للتضامن مع الزملاء المعتصمين في مقر جريدتهم، ضد سياسات رجل الأعمال ومالك الجريدة المهندس أكمل قرطام.



ويأتي المؤتمر للوقوف على آخر تطورات الأزمة، واتخاذ ما يراه مجلس النقابة مناسبًا من قرارات.



وكان مجلس نقابة الصحفيين، قرر في آخر اجتماع له، إحالة أسامة خليل ناشر صحيفة التحرير إلى لجنة التحقيق النقابية.



وأعلن مجلس نقابة الصحفيين، تضامنه الكامل مع الزملاء الصحفيين المعتصمين بمقر الصحيفة، داعيًا كافة الزملاءبالصحيفة للانضمام للاعتصام، معتبرًا أن ذلك واجب نقابي.





وكان الزملاء العاملون والمعتصمون بالجريدة، قد أعلنوا عن إطلاق "منتدى معتصمي التحرير"، على أن يستضيف شخصيات عامة سواء على الصعيد الصحفي أو الساحة السياسية، لمناقشة قضايا الشأن الصحفي في مصر والمشكلات التي يتعرض لها الصحفيين.



ويناقش المنتدى الذي يبدأ فعالياته من الأسبوع المقبل، ظاهرة الفصل التعسفي والأوضاع المالية والمعيشية للصحفيين، وكذلك المعوقات والصعوبات التي تواجه الصحفيين في عملهم في الميادين العامة ومع المؤسسات الحكومية.



كما يناقش المنتدى العلاقة بين رأس المال والصحافة، وتجارب رجال الأعمال مع الصحافة الخاصة، وحقيقة استخدام رجال الأعمال الصحف لحماية أعمالهم.



يأتي هذا في إطار الفعاليات التي يطلقها الصحفيون العاملون والمعتصمون في مقر جريدتهم، اعتراضا على قرار مجلس الإدارة ومالك الجريدة المهندس أكمل قرطام بتخفيض رواتب جميع الصحفيين إلى الأجر التأميني 900 جنيه والعمل بالحد الأقصى لساعات العمل وهو 8 ساعات يوميا لمدة 6 أيام أسبوعيًا.