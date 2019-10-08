فان دايك يزف بشري سارة لجماهيرة ليفربول بشأن صلاح

أكد الهولندى فيرجيل فان دايك، لاعب ليفربول الإنجليزى، أن إصابة زميله المصرى محمد صلاح، التي تعرض لها خلال مباراة ليستر سيتي ليست خطيرة، وأن اللاعب سيتعافي سريعًا من الإصابة.





وكان "صلاح" قد تعرض للإصابة خلال مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي، مما آثار قلق جماهير الريدز خوفا من غياب اللاعب مدة طويلة عن الملاعب خاصة أنه أحد العناصر الرئيسية في صفوف الفريق.





ومن جانبه صرح "فان دايك" لشبكة سكاي سبورتس قائلا: " إصابة محمد صلاح ليست خطيرة و لا تثير القلق، وفترة التوقف الدولي ستكون مناسبة لتعافي اللاعب من الإصابة حيث يحتاج لفترة راحة".





وأكد "فان دايك" أن محمد صلاح سيكون جاهزًا للمشاركة في مباراة مانشستر يونايتد فى الدورى الإنجليزى، والمقرر لها 20 أكتوبر الجاري ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.





وكان حسام البدري مدرب منتخب مصر استبعد محمد صلاح من معسكر الفراعنة استعدادًا لودية بتسوانا المقرر لها 14 أكتوبر الجاري، وذلك بداعي معاناة اللاعب من الإجهاد.



