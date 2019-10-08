غدًا فصل التيار الكهربائي عن 5 مناطق سكنية لصيانة مغذي الدهشوري ببني سويف
الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 09:39 م
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احمد فتحي الدسوقي
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أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الثلاثاء، عن فصل التيار الكهربائي عن أكشاك 5 مناطق سكنية بمدينة بني سويف، هي "الدهشوري، والجبالي، والرحبة، والجمعية، وثابت" وذلك غدا الأربعاء 9 أكتوبر 2019 من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 12 ظهرًا، لإجراء أعمال الصيانة الدورية لمغذي الدهشوري.
وأكدت المحافظة، في بيان لها، أن قطاع الكهرباء يتقدم بإعتذاره عن ساعات فصل التيار بسبب أعمال الصيانة الدورية والمطلوية لرفع كفاءة الخدمة المقدمة في هذا المرفق الحيوي، فإنه يناشد المواطنين والمصالح الحكومية والمنشآت الخدمية المختلفة المتأثرة بـ"القطع المؤقت" للخدمة لإتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال فترة فصل الخدمة.
وفي سياق منفصل، أعلنت المحافظة، عن إزالة ورفع 252 حالة إشغال متنوعة من الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية، بمدينة ببا، جنوب المحافظة، خلال حملة مكبرة، نفذتها الوحدة المحلية برئاسة هاني الجويلي، وبحضور اللواء حمدي فرج، مساعد مدير الأمن، والعقيد طارق عويس، وكيل فرق البحث، والمقدم حاتم الديب، مدير شرطة المرافق، ومدحت رمضان ووليد كامل، نائبي رئيس المدينة، ومسؤولى الإشغالات والنظافة والتنظيم والحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية.
وشّدد المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، في بيان له، على استمرار وتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية لتحقيق السيولة المرورية أمام حركة المواطنين والسيارات،للحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمدن،وكذلك تنفيذ حملات إزالة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، تطبيقا للقانون.
وأشار البيان، إلى أن الحملة أسفرت عن إزالة ورفع 252 حالة إشغال متنوعة من شوارع التحرير، الشباب وطراد النيل بحري والطريق الدائري وشارع المستشفى المركزي وبورسعيد، وشملت: تندات وبروز، ودكك خشبية ودرج سلالم مخالفة بالشارع وباعة جائلين واستندات وإعلانات عشوائية ومخالفة،وذلك وباستخدام معدات وسيارات الوحدة المحلية وسيارة الكهرباء ووسط تأمين الجهات الأمنية.
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