رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية والتموين: الدولة تنتج يوميًا نصف مليار رغيف

قال إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية والتموين، إن بطاقة التموين في مصر بدأت منذ أيام الحرب العالمية الثانية، وكانوا يشترون بها جاز، موضحًا أنه يوجد حاليا بطاقتين إحداهما يصرف بها خبز، والأخرى يصرف بها سلع تموينية.





وأشار "عشماوي"، خلال حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، إلى أن هناك نحو 70 مليون مواطن يستفيدون من دعم الخبز، وهناك 64 مليون مواطن يستفيدون من دعم السلع التموينية وعددها 22 سلعة، أي أن هناك 68% من الشعب المصري يستفيدون من الدعم.





وأشار إلى أن القح والزيت والسكر سلع استراتيجية، والوزارة تسعى لتأمين ما تحتاجه الدولة من سلع استراتيجية، موضحًا أنهم يقدمون مزيد من الدعم السلعي والنقدي المشروط، منوها بأن الدولة تنتج نصف مليار رغيف يوميًا، حيث يكلف إنتاج الرغيف الدولة نحو 60 قرش، والمواطن يحصل عليه بـ 5 قروش.



