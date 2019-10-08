رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية والتموين: الدولة تنتج يوميًا نصف مليار رغيف
الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 09:37 م
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هدى عبدالرازق
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قال إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية والتموين، إن بطاقة التموين في مصر بدأت منذ أيام الحرب العالمية الثانية، وكانوا يشترون بها جاز، موضحًا أنه يوجد حاليا بطاقتين إحداهما يصرف بها خبز، والأخرى يصرف بها سلع تموينية.
وأشار "عشماوي"، خلال حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، إلى أن هناك نحو 70 مليون مواطن يستفيدون من دعم الخبز، وهناك 64 مليون مواطن يستفيدون من دعم السلع التموينية وعددها 22 سلعة، أي أن هناك 68% من الشعب المصري يستفيدون من الدعم.
وأشار إلى أن القح والزيت والسكر سلع استراتيجية، والوزارة تسعى لتأمين ما تحتاجه الدولة من سلع استراتيجية، موضحًا أنهم يقدمون مزيد من الدعم السلعي والنقدي المشروط، منوها بأن الدولة تنتج نصف مليار رغيف يوميًا، حيث يكلف إنتاج الرغيف الدولة نحو 60 قرش، والمواطن يحصل عليه بـ 5 قروش.
وأوضح أن الدولة كانت تنفق على الدعم في 2014 نحو 35 مليار جنيه، بينما تنفق الدولة على الدعم الآن 89 مليار جنيه، مؤكدا أن كافة السلع المقدمة في منظومة التموين مستواها جيد، وهناك مواطنون يتمنون أنهم يحصلون على رغيف الخبز المدعم نظرا لجودته، فهناك من يشتري رغيف الخبز المدعم بخمس قروش، ويبيعه بجنيه.
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