تكريم أسر الشهداء في احتفالية "الحرية المصري" بالفيوم بذكرى نصر أكتوبر (صور)

نظمت أمانة الشباب بحزب الحرية المصري بالفيوم احتفالا بالذكرى ال 46 لانتصارات أكتوبر العظيم وتكريم عدد من أسر الشهداء بقاعة نادي المحافظة





بدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم تلاها عرض فنى من فرقة قصر ثقافة الفيوم، وقال الأستاذ محمد فؤاد أمين عام الحزب أن نصر أكتوبر المجيد كان من أعظم الانتصارات العسكرية في القرن الماضي، وميلادًا جديدًا وعلامة فارقة في تاريخ مصر والأمة العربية ومنطقة الشرق الأوسط





وطالب بضرورة التكاتف والتعاون للوقوف خلف القيادة السياسية لتحقيق مزيد من الاستقرار والتنمية، خاصة أن الرئيس السيسي يعمل ليل نهار لتحقيق تنمية حقيقية للوطن





كما أكد العميد أ.ح محمد عبد المنعم أن ما حدث في حرب أكتوبر إعجاز عسكري تاريخي أظهر مدى التضحية التي قدمها الشعب المصري وقواته المسلحة حتى استطعنا استرداد أرضنا الغالية، حيث كانت إسرائيل تمتلك الأسلحة الحديثة والطائرات أكثر من مصر وكان الفرد المقاتل هو الفارق الذي لا تمتلكه إسرائيل.





شارك فى حضور الحفل اللواء فؤاد طلبة مسئول قطاع شمال الصعيد، والمستشار سيف مغيب، أمين التنظيم والمهندس أحمد أبو سيف، امين الشباب، وأعضاء هيئة المكتب وأمناء المراكز وأعضاء الحزب





كما شارك في الاحتفال كضيوف شرف العميد أركان حرب محمد عبد المنعم، والعميد هاني رشاد كضيوف شرف وعدد من المهتمين بالعمل السياسي بالمحافظة





وفي نهاية الحفل قام الحزب بتكريم عدد من أسر شهداء القوات المسلحة واختتم بالسلام الوطني الجمهوري



