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محمد الباز: الرئيس السيسي لديه شعبية لم يحظى بها أحد في تاريخ مصر

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 09:27 م
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محمد الباز: الرئيس السيسي لديه شعبية لم يحظى بها أحد في تاريخ مصر
الرئيس السيسي
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أمنية فوزي
 
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علق الإعلامي محمد الباز، على بيان الحكومة في مجلس النواب اليوم، قائلًا: "الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شخصية تحترمها جدًا وتقدرها جدًا، ووإنت بتتابعه بتشوف إنه يؤدي ما عليه بشكل كامل".

وأضاف "الباز"، خلال تقديم برنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الثلاثاء، أن الدكتور مصطفى مدبولي حاول أن يوصل إليهم ما قامت به الحكومة.

وأشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي أرسل 3 رسائل سياسية، وقال في الرسالة الأولى إن الكيانات التي تسعى لانهيار الدولة حاولت أن تهز ثقة المواطن في دولته الأيام الماضية، معلقًا: "ده كلام لطيف، ولكن نحن نختلف مع رئيس الوزراء؛ لأن هذا اعتراف منه أنه كان هناك كيانات تسعى لهدم الدولة"، متسائلًا موجهًا حديثه لرئيس مجلس الوزراء: "طب حضرتك كنت فين في الوقت ده"، لافتًا إلى أن رئيس الوزراء لم يتحدث عن الموضوع وكأنه لم يحدث.

وتابع: "المصريين أبسط ناس تقدر توصلهم، وكانوا محتاجين تتكلم معاهم ببساطة"، لافتًا إلى أن البيان كان محكمًا، والرئيس الوزراء لم يقل كلمة واحدة خاطئة، ولكن المواطنين لا يفهموا لغة الأرقام، معلقًا: "يجب على الحكومة ألا تنتظر وقوع الكارثة، الدكتور مصطفى مدبولي أدان نفسه من حيث لا يدري".

وذكر أن رئيس الوزراء قال إن تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي أثر على شعبية الحكومة، معلقًا: "الرئيس السيسي هو الذي تعرضت شعبيته إلى تراجع ونزيف في الشارع المصري، ولكن الحكومة مش موجودة، والحكومة لم يكن لها شعبية على الإطلاق"، متابعًا: "الرئيس عبد الفتاح السيسي حظى بشعبية لم يحظى بها أحد في تاريخ مصر، ولم يحضى بها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في فترات كثيرة، ولكنه يريد الإصلاح لا الشعبية".
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