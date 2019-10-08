نقيب المهن التمثيلية ناعيًا طلعت زكريا: " قدم رحلة عطاء كبيرة.. والجميع تفاجأ بخبر وفاته"

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نعى الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وفاة الفنان الكبير طلعت زكريا،قائلًا: "قدم رحلة عطاء كبيرة والجميع تفاجأ بخبر وفاته، ننعي الأمة العربية برحيه"



وتابع نقيب المهن التمثيلية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن تشيع جثمان الفنان طلعت ذكريا سيكون من الإسكندرية غدًا، والعزاء سيكون يوم الحميش المقبل في مسجد الحامدية الشاذلية في القاهرة بإذن الله.



هذا وتدهورت الحالة الصحية للفنان طلعت زكريا، خلال الساعات الأولى من فجر اليوم، وتم نقله لإحدى مستشفيات السادس من أكتوبر، ليتوفى هناك، عن عمر يناهز 59 عاما.



وأعلن الفنان الشاب عزوز عادل، رحيل الفنان الكبير طلعت زكريا بأحد مستشفيات المهندسين، عبر صفحته الشخصية على الفيس بوك قائلًا: "البقاء لله.. تنعى نقابة المهن التمثيلية الفنان الكبير طلعت زكريا، كان رمزا من رموز الفن المصرى وسيظل، رحم الله الفقيد والهم اهله وجمهوره الصبر والسلوان".



كان عمر نجل الفنان طلعت زكريا، طالب من الجماهير، بالدعاء لوالده من جمهوره ومحبيه وكتب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي: "لو الراحل ده ضحكك في يوم من الأيام أدعيله بالشفاء العاجل".



كما ناشدت الفنانة إيمي ابنة الفنان طلعت زكريا، جمهور والدها الدعاء له بالشفاء، بعد الوعكة الصحية الشديدة التي يتعرض لها حاليا، ودخل على إثرها المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

