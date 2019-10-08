انطلاق مبادرة بنتك تهمنا في دمياط (صور)

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نفذت وحدة تكافؤ الفرص بمديرية التربية والتعليم بالتعاون مع وحدة تكافؤ الفرص وشئون المرأة بالمحافظة ومديرية الصحة والسكان وقسم الإعلام والتثقيف الصحي، مبادرة "بنتك تهمنا" لمدارس الفتيات في المرحلتين الإعدادية والثانوية والثانوى الفني.



وأكدت ولاء جعفر مسئول وحدة تكافؤ الفرص، ان هذه المبادرة أقامها متخصصين تربويين واشتملت على ندوات توعوية في المدارس المستهدفة بادارة الزرقا التعليمية وسوف تعمم على باقي الادارات التعليمية بالمحافظة.





ومن جانبه أكد السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن المبادرة تأتي ضمن اهتمام القيادة السياسية بدور المرأة في عملية التنمية ودورها في المجتمع.



قامت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، صباح اليوم الثلاثاء، بزيارة جامعة حورس لحضور فعاليات اليوم اليابانى، حيث كان فى استقبالها الدكتور حسن الشناوى نائب رئيس مجلس الأمناء والدكتور أكرم العوضى رئيس الجامعة ولفيف من أساتذة وأعضاء مجلس أمناء الجامعة.



كما تم عقد اجتماع بحضور وفود من المكتب الثقافى بالسفارة اليابانية وهيئة التبادل وتطوير العلوم اليابانية "JICA" والجمعية اليابانية لتعزيز العلوم "JSPS" المعنيين بمجالات التعليم والصحة والدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة والدكتور إسماعيل الحفناوى مدير مستشفى دمياط العام، حيث رحبت المحافظ خلال الكلمة التى القتها بالوفود اليابانية معربة عن سعادتها بهذا الحدث الذى يهدف الى تحقيق التعاون والتواصل بين الجانبين فى العديد من المجالات خاصة مع وجود بيئة جيدة بدمياط لتطوير القطاعات الأكاديمية والبحثية.



ودعت محافظ دمياط ممثلى هيئة "JICA" الى مد جسور التعاون مع محافظة دمياط مشيدة بكافة الملفات التى تتبناها الهيئة بمصر، كما أكدت أنه وفى ضوء تلك المبادرات سيتم العمل على تطوير مستشفى دمياط العام وتحويلها الى مستشفى تعليمى مما سيحقق طفرة كبيرة في قطاع الصحة بدمياط.



وتوجهت الدكتورة منال عوض بالشكر إلى الوفود اليابانية المشاركة بالفعاليات اليوم وحرصهم على خلق فرص جديدة للتعاون مع المحافظة، كما اختصت بالشكر مجلس أمناء ورئيس جامعة حورس على تبنيهم مثل تلك المبادرات التى تهدف الى تحقيق التنمية على أرض دمياط معربة عن فخرها بهذا الصرح التعليمى الذى يضم كوكبة من أساتذة الجامعات.



