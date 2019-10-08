جمعية "شفاء" تفتتح مركز الكلى التخصصي بمكة المكرمة

ويعد المركز نموذجًا تنمويًا في تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية بمفهوم الرعاية الصحية الشاملة وحضر حفل الافتتاح وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ومدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبدالله آل طاوي ونخبة من المسؤولين والأعيان من مجتمع مكة.

وتضمن الافتتاح حفلًا خطابيًا احتوى على عدد من الكلمات بدأها رئيس مجلس ادارة جمعية شفاء الدكتور خالد طيب والذي قدم ترحيبًا بالضيوف والحفل الكريم وشرح مراحل تجهيز وإعداد وتشغيل المركز والخدمات المقدمة من خلاله، مشيدًا بالشيخ محمد سراج عطار والذي أوقف المركز لرعاية مرضى الفشل الكلوي، وفي نهاية الحفل تم توزيع عدد من الهدايا التذكارية لراعي الحفل والداعمين الكرام .



