تامر أمين ناعيًا طلعت زكريا: "مايغلاش على اللي خلقه.. ربنا استرد وديعته"

نعى الإعلامي تامر أمين، الفنان طلعت زكريا، قائلًا: "خبر وفاته كان صدمة كبيرة عليا، وعلى ناس كتير من أصدقائه محبيه والوسط الفني بأكمله، طلعت زكريا لم يقوم بشيء في مسيرته الفنية، إلا من أجل إدخال الفرحة في قلوب المشاهدين، كان عنوان للفرحة والطيبة والابتسامة".





وتابع "أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الثلاثاء، أن ظهور طلعت زكريا على الشاشة كان يرسم البسمة على وجه المشاهدين قبل أن يتحدث، متابعًا: "وفاته خسارة كبيرة لمصر وللوطن العربي وللكوميديا، عمره ما زعل حد، أو جرح حد، أو أهان حد، بل على العكس تمامًا، كان إنسانًا طيبًا"





وأضاف: "ربنا استرد وديعته وما يغلاش على اللي خلقه، رغم أن فراقه صعب جدًا علينا، كل التعازي له، كان عمود الخيمة لأسرته ولأولاده وللكثير من أصحابه، سيرته الجميلة ستظل بيننا، وأعماله ستظل تفكرنا به كأحد عملاقة الكوميديا في مصر، واحد زي دا من الواجب أن نحزن عليه".





هذا وأعلن الفنان الشاب عزوز عادل، رحيل الفنان الكبير طلعت زكريا بعد صراع طويل مع المرض، بأحد مستشفيات المهندسين.



