فضيحة جديدة تضاف إلى السجل الأسود للإعلام القطري





نقلت قناة قطرية في إحدى برامجها، "تغريدة منقولة" عن حساب مزور، وذلك بغرض إحداث خلاف في العلاقات المصرية الأثيوبية، على خلفية مفاوضات البلدين الدائرة حول سد النهضة، و هذه تعتبر فضيحة جديدة تضاف إلى السجل الأسود للإعلام القطرية، الذي تخصص في نشر الشائعات عن دول عربية عديدة.





وجاء في الخبر الذي أذاعته القناة القطرية، أن حساب "إثيوبيا بالعربي" على تويتر، نشر تغريدة تناولت قضية سد النهضة، واتهمت الحكومة المصرية بالتضحية بحقوقها في مياه النيل، مقابل مصالح شخصية.





وجاء الرد على التزييف القطري الرامي لإشاعة الخلافات والفتن بين الدول، من قبل الحساب الأصلي لـ"إثيوبيا بالعربي"، الذي ذكر: "سبق وأن نوهنا بأن هذا الحساب EthiopyAr (الذي اعتمده القناة القطرية) مزور ومنتحل لاسم وهوية حسابنا، ويتعمد نشر تغريدات مسيئة للأشقاء في جمهورية مصر".





وأضاف الحساب الأصلي وهو "AR_Ethiopia": "نود أن نؤكد لمتابعينا أننا في حساب إثيوبيا بالعربي لا نتبنى هكذا نهج أو أسلوب في التغريد، ومن المؤسف نشر مثل هذه التغريدة في قناة تدعي المهنية والدقة".





ظهور إرهابي على قناة قطرية





ولا يخلو سجل الإعلام القطري من محاولات نشر الفتن والتدخل في شؤون الدول، ففي أغسطس الماضي، استنكر مغردون سعوديون، ظهور قيادي من "جبهة النصرة" على شاشة قناة قطرية، على أنه مدون ينتقد سياسات الرياض، قبل أن يتبين أنه أحد قادة الجبهة المتطرفة في سوريا.





وتداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي فيديو للمسؤول الشرعي السابق في جبهة النصرة، مصلح العلياني، على قناة قطرية، ينتقد فيه فعاليات هيئة الترفيه في السعودية، لا سيما في مدينة جدة.





وبعد أن انهالت ردود المغردين السعوديين على فيديو ظهور الإرهابي العلياني على شاشة قناة قطرية، اضطرت إلى حذفه لاحقا، وفق مغردين سعوديين.





إثارة الطائفية





اعتبر علي الرميحي، وزير شؤون الإعلام البحريني، في شهر سبتمبر الماضي، أن ما يتبناه الإعلام القطري من تكرار "يائس" لخطابات مسيئة وممنهجة يعكس قلة حيلة وإفلاسا إعلاميا، قاده إلى مرحلة من اليأس، لشحذ المشاهدين عبر إعادة بث لقطات يتجاوز عمرها 8 سنوات أملا في الإقناع والتأثير.





وأضاف الرميحي في تصريحات، نقلتها وكالة الأنباء البحرينية، أن هذه الممارسات الإعلامية "غير المهنية تؤكد على كذب الادعاء بأن الجزيرة قناة خاصة ومستقلة، بل هي قطرية حكومية تمثل حكومة قطر".





وأكد وزير شؤون الإعلام البحريني، على أن الإعلام القطري يحاول ومنذ 3 عقود "شق الوحدة الوطنية وزعزعة أمن واستقرار مملكة البحرين، إلا أن كل محاولاته موعودة بالفشل في ظل وعي الشعب البحريني ووحدته والتفافه حول قيادته".





وتابع الرميحي: أن "النظام القطري وحينما فشل في إيجاد آذان صاغية لخطابه الإعلامي المشوه المدجج بصنوف الكراهية والتطرف، لم يجد موضوعا للحديث عنه سوى الديمقراطية وحقوق الإنسان والسيادة، وفاقد الشيء لا يعطيه".





وشدد وزير شؤون الإعلام على أن "النظام القطري فقد الحكمة والمنطق منذ عقود وقبل أزمته الحالية باختياره طريق الإساءة للسعودية ومصر والإمارات والبحرين وغيرها من الدول الخليجية والعربية الشقيقة، وعندما طوّقه مأزق أزمته خرّ باكيا ومدّعيا المظلومية أمام المجتمع الدولي".





وأشار إلى أن الإعلام القطري يتبنى خطابا إعلاميا متناقضا "فهو حين يوجه للداخل القطري يقول فيه إنه بخير ولم يتأثر بعزلته التي سببتها سياساته في المنطقة، بينما خطابه الموجه للمجتمع الدولي مضمونه الهوان والتباكي. فيما يبقي على خطابه العربي المحرض على الأنظمة والشعوب والداعم للتطرف والكراهية في العالم الإسلامي، وهي سياسة إعلامية تعكس استخفافاً بالشارع العربي لن ينطلي على أحد ولن يلقى الرواج الذي يتأمله الراسمون لتلك السياسات".



